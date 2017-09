Frank Aarebrot er død

Familien bekrefter dødsfallet lørdag kveld på Aarebrots private Facebook-profil.

– Pappa har holdt sin siste forelesning. Det er med sorg vi melder at pappa er gått bort i kveld. Han døde stille og rolig med oss rundt seg. Selv om rommet han etterlater seg ikke kan fylles for oss, så gir det oss glede at han kunne gjøre det han elsket helt til det siste, skriver familien på Facebook.

Han døde på Haukeland sykehus, og etterlater seg kone og to barn.

Familien opplyser at sted og tid for begravelse vil bli annonsert senere, og ber om å skånes for ytterligere kontakt med pressen, ifølge NTB.

– Vi ber om respekt for at vi ikke kommer til å være like tilgjengelig som han elsket å være, så hvis du har lyst til å skrive noen ord til oss ber vi deg om å gjøre det her.

Ble dårlig under flytur

Professoren og valgeksperten var innlagt ved sykehuset etter at han fikk hjerteinfarkt mandag. Tirsdag ble han hasteoperert.

Ble dårlig under flytur

Ifølge BT begynte Aarebrot å føle seg uvel under en flytur, og kontaktet legen.

Les også: Aarebrot innlagt på sykehus etter hjerteinfarkt

Aarebrot holdt sin siste forelesning som professor ved Universitetet i Bergen i april i år, etter 40 år ved Institutt for sammenlignende politikk, skriver BT.