Flere uten jobb – Marit savner et sted å møte andre arbeidsledige

Totalt er 88.200 personer helt arbeidsledige i Norge, viser ferske tall fra Nav. Det er 3,2 prosent av arbeidsstyrken. Tallet er lavere enn i januar 2016, men går opp fra 2,8 prosent i desember.

Summen av helt arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltak i Norge gikk ned med 1.100 personer fra desember til januar, ifølge sesongjusterte tall fra Nav. Tallet har også gått ned med 900 siden januar 2016. 88.200 personer, 3,2 prosent, er nå helt arbeidsledige, mot 3,4 prosent i januar i fjor.

Ingen yrker gir spesielt utslag på den ferske Nav-statistikk. Ser man på fylkestallene, er det i Sogn og Fjordane og Hordaland at den prosentvise nedgangen i arbeidsledighet er størst siden desember, mens ledigheten økte mest i Finnmark.

Rogaland har fortsatt høyest arbeidsledighet, med 4,9 prosent, men økningen har stagnert de siste månedene. Sogn og Fjordane og Oppland har lavest ledighet.

Flere blir langtidsledige

Siden januar i fjor er det kun fire fylker som har fått flere ledige. Sogn og Fjordane (24 prosent) og Nord-Trøndelag (19 prosent) har hatt størst nedgang i ledigheten det siste året, mens Vestfold (8 prosent), Møre og Romsdal (8 prosent) og Hordaland (7 prosent) har opplevd størst økning.

De nye tallene viser at 23.900 personer har vært helt ledige i mer enn ett år, en oppgang på 12 prosent siden i fjor. Denne økningen rammer Vestlandet hardest.

En av de arbeidsledige er Marit Stoveland. Hun var ingeniør hos ABB, før hun mistet jobben i fjor. Nå føler hun at hun ikke blir utfordret, og frykter å havne i langvarig lediggang.

– Hjernen råtner litt etter hvert. Du får ikke brynt deg på tekniske utfordringer, sier Stoveland.

Tallet på arbeidsledige, januar 2016 og januar 2017 Januar 2016 Januar 2017 Totalt 93200 88200 Østfold 5944 5655 Akershus 9834 9072 Oslo 14936 14215 Hedmark 2905 2466 Oppland 2397 2284 Buskerud 4075 4943 Vestfold 4469 4891 Telemark 3567 3269 Aust-Agder 2881 2674 Vest-Agder 4152 4062 Rogaland 13072 13834 Hordaland 10362 11645 Sogn og Fjordane 1374 1131 Møre og Romsdal 4899 5548 Sør-Trøndelag 5242 5100 Nord-Trøndelag 2115 1935 Nordland 3912 3752 Troms 2247 2218 Finnmark 1160 1573

Har ikke slikt tiltak i Bergen

I andre byer, som i Stavanger, Haugesund og Stord, er det satt i gang kafeer som tiltak for å samle arbeidsledige. På mulighetskafeen i Leirvik på Stord, avholdes det kurs, bedriftsbesøk og diskusjon.

– Bedrifter kommer til kafeen med stillinger, hvor vi kan gi fra oss navn og CV. Er CV-en interessant for dem, kan de ta kontakt. Det er et veldig bra tilbud, så jeg skjønner ikke hvorfor Bergen eller andre plasser ikke har det. Det bør de få, sier Andreas Danmo.

Regionsjef Stian Nyhus i fagforbundet NITO mener at CV-skriving, kursing og kompetanseutvikling er viktig for arbeidsledige, og at slike møteplasser kan bidra til det.

– En slik møteplass burde ha vært initiert i vårt område, sier Nyhus.

Frykter langvarig ledighet

Han får nå støtte av byrådsleder i Bergen, Harald Schjelderup (Ap).

– Jeg tar et initiativ til å invitere både NITO og andre aktører med det aller første for å se hvordan vi kan få dette etablert i Bergen og bergensregionen, sier Schjelderup.

Han ser nå at kafeen kan ha en liten funksjon, og at kommunen kan gjør emer for de arbeidsledige.

– Jeg tror alle bør ha den holdningen at vi ikke gjør nok, og at vi hele tiden spør oss selv om det er nye ting vi kan gjøre. Arbeidsledighet er selvfølgelig en stor utfordring for oss som by og fylke, men det er først og fremst dramatisk for de det gjelder. Ekstra bekymringsfullt er det at det ser ut til at langtidsledigheten begynner å bite seg fast, og det vi vet at de som blir langtidsledighet er de som har størst problemer med å komme tilbake i jobb, sier han.