Arbeidsledigheten synker - men fortsatt krise i vest

– Ledigheten falt i januar. Det skyldes blant annet at antallet nye som meldte seg ledig til NAV var på sitt laveste nivå siden desember 2014. Vi ser imidlertid en økning i antallet personer som har gått ledige i mer enn ett år, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en melding.

I januar var det registrert 88 200 helt arbeidsledige hos NAV, en nedgang på 5 000 sammenlignet med januar i fjor. Arbeidsledigheten er nå på 3,2 prosent, ned fra 3,4 prosent i januar i fjor.

– Det er positivt at det totalt sett blir færre arbeidsledige, men vi trenger fortsatt vekst i sysselsettingen, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

For mens ledigheten går ned totalt, så er det noen steder den fortsatt biter seg fast på et høyt nivå.

- Positivt med færre arbeidsledige totalt, mener arbeidsminister Anniken Hauglie (H). Foto: NRK

Går opp i vest og nord

Arbeidsledigheten økte mest i Finnmark i januar, justert for normale sesongvariasjoner. I Rogaland, som har hatt størst økning i ledigheten de siste årene, har ledigheten vært stabil de siste månedene.

Rogaland har fortsatt høyest arbeidsledighet med 4,9 prosent. 12.779 personer i Rogaland er arbeidsledige. Det er drøyt tusen flere enn det var for en måned siden og 158 flere enn det var på samme tid i fjor. Men også her ser Nav lyspunkt.

– Tallet på barsler om permitteringer og oppsigelser er langt lavere i januar enn de siste månedene før årsskiftet, sier direktør i Nav Rogaland, Truls Nordahl.

Nav-direktør Truls Nordahl ser lyspunkt. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Regjeringen fortsetter kampen mot arbeidsledigheten med kortsiktige tiltak for å holde hjulene i gang i regioner og bransjer som sliter, sier Hauglie.

Arbeidsledige i Rogaland Foto: Nav

Den laveste ledigheten finner vi i Sogn og Fjordane og Oppland med henholdsvis 1,8 prosent og 2,0 prosent.

Store forskjeller

Sammenlignet med januar i fjor er det Sogn og Fjordane og Nord-Trøndelag som har hatt størst nedgang i ledigheten, med henholdsvis 24 og 19 prosent. Kun fire fylker har flere ledige enn for ett år siden. Vestfold og Møre og Romsdal har den største økningen med 8 prosent flere helt ledige, deretter følger Hordaland med 7 prosent økning.

Arbeidsledigheten er høyest i Rogaland med 4,9 prosent av arbeidsstyrken og i Aust-Agder med 3,9 prosent.

108.500

Ledigheten falt eller holdt seg stabil innen alle yrker i januar. Mest falt ledigheten innen ingeniør- og ikt-fag, samt for meglere og konsulenter. Dette er første gang på over tre år at det er en betydelig nedgang for ingeniør- og ikt-fag, som er yrkesgruppen som har hatt størst økning i ledigheten de siste årene.

Til sammen var 108 500 personer registrert som enten helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak (bruttoledigheten). Det er 800 færre enn for ett år siden, og tilsvarer 3,9 prosent av arbeidsstyrken som er det samme som i fjor.

