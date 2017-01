Erna Solberg: – Ap forstår ikke Vestlandet

– Jeg trives alltid med å reise til Rogaland. Det er mitt nabofylke og det er mange som er ivrig opptatt av å skape verdier for dette landet fremover. Det er viktig, sier statsministeren.

Under lørdagens åpning av årsmøtet i Rogaland Høyre i Haugesund, snakket Erna Solberg om Arbeiderpartiets nye forslag om å øke skattene med 15 milliarder kroner.

Her sådde hun tvil om hvorvidt Arbeiderpartiet forstår Vestlandet og mener skatteskjerpelser vil gå utover behovet for, og muligheten til, å skape nye arbeidsplasser.

– Skatten hentes ut av de arbeidsplassene som skal komme i fremtiden. Det er særlig nye arbeidsplasser og gründere som opplever at en del av de skatteforslagene Arbeiderpartiet står for, er helt urimelige, sier hun til NRK.

Ap foreslår at formuesskatten skal økes med 5 milliarder.

Denne økte utgiften mener Solberg vil føre til at selskaper og folk som har penger, lar være å investere i nye selskaper, bedrifter og innovasjon.

– Vi skal skape mer, ikke skatte mer

For Solberg var det viktig å komme til Haugesund for å snakke om utfordringene på Sør- og Vestlandet.

– Det er ingen tvil om at Rogaland sammen med Sørlandet, Hordaland og Møre og Romsdal har blitt truffet hardest av den oljeprisnedgangen vi har hatt og fallet i oljeaktivitet. Da er det viktig å vise at vi ser de utforingene.

Hun forklarer at utfordringene må løses ved å skape flere jobber i privat sektor og sørge for at jobbene forblir sikre fremover.

– Vi har en sammenhengende politikk om å skape et bedre klima for gründerskap og bedre kapitaltilgang. Vi lar være å gi det svaret som Arbeiderpartiet har gitt denne uken, nemlig at de skal skattes mer. Vi skal skape mer, ikke skatte mer, sier hun.

Høyre har ikke selv kommet med konkrete skattetall, men i partiprogrammet deres som kom tidligere denne måneden lover de «moderate» skattelettelser.

Tror på motsatt effekt

Finanspolitisk talskvinne i Arbeiderpartiet, Marianne Martinsen, mener skatteskjerpelsene vil ha motsatt effekt.

Her forklarer hun partiets skattepolitikk:

Slik forklarer Ap sin skattepolitikk Du trenger javascript for å se video.

Det handler mye om å følge opp skatteforliket på Stortinget, forklarer Martinsen.

– Det er et skatteforlik, hvor vi skal senke selskapsskatten litt mer enn i dag, for å gjøre det attraktivt å investere i norske arbeidsplasser. Men, så skal vi også ta inn en del penger her. Og da er det særlig de multinasjonale selskapene som nesten ikke betaler skatt i Norge i dag, som vi er ute etter, sier hun.

Det er vårens landsmøte i Arbeiderpartiet som har siste ord i saken.