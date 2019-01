Fire idrettskretser går sammen for å få OL til Norge i 2030

– Hvis utredningen viser at det er mulig, og det er politisk vilje til å få på plass finansieringen, så vil vi ha OL til Norge i 2030, sier Tore Stubrud, organisasjonssjef i Oppland idrettskrets.

Onsdag går fristen ut for å sende inn forslag til idrettstinget i mai.

Den siste tiden har det vært hektisk møtevirksomhet i idrettskretsene i Oppland, Telemark, Hordaland og Trøndelag.

Kretsene har planer om en felles offentliggjøring av planene tirsdag kveld, men NRK får bekreftet at de er enige om å sende inn et felles forslag om OL i 2030.

– Vi vil foreslå for tinget at det settes i gang et utredningsarbeid med tanke på å eventuelt sende inn en OL-søknad, sier Stubrud.

Oppland, Telemark og Trøndelag har allerede gjort likelydende vedtak om å fremme forslaget. Hordaland gjør det samme på et møte tirsdag kveld.

– Vi ønsker å utrede mulighetene for å samarbeide om et OL, sier Helge Johnsen, styreleder i Hordaland idrettskrets.

SAMARBEID MED SVERIGE?: – Destinasjonsvalg får vi ta hvis det blir ja til å jobbe frem en søknad, sier Kjell Bjarne Helland, daglig leder i Trøndelag idrettskrets. Foto: Mette Vollan / NRK

Øvelser i hele landet?

De fire idrettskretsene har tidligere jobbet med OL-planer hver for seg.

Idrettsrådene i Bergen og Voss opprettet selskapet Idrettens Olympiade AS for å få OL til Vestlandet, mens Telemark fikk med seg Vestfold, og Trøndelag har også sett på mulighetene til å arrangere OL.

I fjor lanserte Oppland og Lillehammer forslaget om et desentralisert OL i Norge. Dette er blant planene som er diskutert mellom de fire kretsene.

Man ser for seg at for eksempel langrenn og skiskyting kan arrangeres på Voss eller i Trøndelag, skiflyging i Vikersund, alpint på Lillehammer, og ishockey og skøyter i Bergen.

Rogaland idrettskrets har også stilt seg positive til å være medarrangør i et slikt OL, får NRK opplyst.

IKKE KUN PÅ LILLEHAMMER: – Vi ser ikke for oss nytt OL som i 1994. Jeg tror ikke det vil bli et så kompakt OL i Norge igjen, sier Tore Stubrud, organisasjonssjef i Oppland idrettskrets. Foto: Reidar Gregersen / NRK

Håper på støtte

Men det kan også bli aktuelt med et mer regionalt OL i Norge. Eller et internasjonalt OL, som et samarbeid mellom Trondheim, Åre og Østersund.

– Styret i Trøndelag idrettskrets støtter forslaget om en utredning som skal si ja eller nei til at Norge sender OL-søknad for 2030. Destinasjonsvalg får vi ta hvis det blir ja til å jobbe frem en søknad, sier Kjell Bjarne Helland, daglig leder i Trøndelag idrettskrets.

Styreleder i Telemark idrettskrets, Geir Berge Nordtveit, håper på støtte fra resten av landet under idrettstinget 24.-26. mai.

– Jeg håper de aller fleste kretsene sier ja til en utredning, sier Nordtveit.

– Vi vil at norsk idrett skal åpne opp for å se på mulighetene, sier Tore Stubrud i Oppland.