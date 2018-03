Mener OL i 2026 kommer for tidlig

I går kom nyheten om Lillehammer har kastet seg på OL-toget – de har store planer om å søke vinter-OL i 2026 eller 2030. Ideen går ut på at lekene skal foregå over hele Norge: Både Oslo, Finnmark, Vikersund, Telemark, Trondheim, Voss og Stavanger kan få øvelser.

Rådmann i Trondheim, Morten Wolden, synes ideen om samarbeid er interessant. Han mener trønderne kan bidra med toppmoderne skianlegg.

– Trondheim skal forhåpentligvis arrangere ski-VM i 2023, og da vil vi ha et toppmoderne anlegg for nordiske grener. Dermed vil Trondheim være godt rigget til å arrangere flere ulike grener under et eventuelt OL, sier Wolden.

Granåsen er planlagt oppgradert i forbindelse med et eventuelt ski-VM i Trondheim 2023. Foto: Roar Hansen

– Kan arrangere slik det er i dag

Administrerende direktør i Olympiaparken i Lillehammer Hans Rindal mener at det nødvendigvis ikke trenger å koste så mye å ruste opp arenaene.

– Vi har tatt vare på alle arenaene siden 1994. Vi kan arrangere på internasjonalt nivå slik arenaene er i dag, forteller Hans Rindal.

Han mener det er viktig å bestemme seg for hvor mye man skal bruke på et eventuelt OL.

– OL er et komplisert prosjekt. Man bli enige om hva man skal gjøre før man begynner. Da er det lettere å holde orden på kostnadene. Jo flere premisser vi har klare tidlig jo lettere er det å holde orden på kostnadene.

Administrerende direktør i Lillehammer Olympiapark Hans Rindal mener at arenaene der kan benyttes under et eventuelt OL. Foto: Dag Kessel / NRK

– Håper de tenker seg godt om

Styreleder i ishockeylaget Stavanger Oilers, Tore Christiansen, ønsker et eventuelt OL velkommen. Men han påpeker samtidig at deres nåværende ishockeyarena ikke oppfyller OL-kravene.

– Vi håper de har tenkt seg veldig godt om. Vi har en arena som ikke oppfyller kravene til IOC, hverken på publikumssiden eller på størrelsen på isflaten. Nye Jordal vil også ha samme utfordring, sier Christiansen.

Hjemmearenaen til Stavanger Oilers oppfyller ikke kravene til IOC, hverken på publikumssiden eller på størrelsen på isflaten. Foto: Tore Kommedal Asheim / NRK

Mener det er for tidlig med 2026

Selv om rådmannen i Trondheim er positiv til et potensielt OL, tror han 2026 kommer for tidlig. En av årsakene til det er debatten rundt de tidligere norske OL-søknad. Tromsø ønsket lekene i 2018, og Oslo ønsket seg lekene i 2022, uten at det ble noe mer av det. Wolden mener at det fortsatt er mange såre følelser etter de forrige søknadene.

– 2026 er kanskje litt tidlig. 2030 er nok det mest aktuelle. Det må være slik søknaden er spiselig både for idretten og politikerne. Det er mange sårer følelser også i det politiske etter det som skjedde med søknadene fra Tromsø og Oslo, forteller Wolden.

Rådmann i Trondheim, Morten Wolden mener et ski-VM i byen vil gi Trondheim et fortrinn for å kunne arrangere skiøvelsene i nordiske grener i et eventuelt OL i 2026 eller 2030. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

– Det går ikke

Til Aftenposten er idrettspresident Tom Tvedt klokkeklar på hva han foretrekker.

– Klok av skade har idrettsstyret sagt «2026, det går ikke». Vi må lære av den prosessen. Jeg mener personlig at vi skal arrangere OL en gang i fremtiden, men det må gjøres på en ordentlig måte.

Mener det kan gjøres mye billigere

Arbeiderpartiet har sagt at de er skeptisk til nytt OL på Lillehammer. Nå gir også Høyre tommel ned for prosjektet. Dermed må Lillehammer se langt etter et flertall på Stortinget.

OL i Sør-Korea kostet rundt 100 milliarder kroner, men Gerhard Heiberg tror et norsk OL bare vil koste rundt 20 milliarder. IOC-president Thomas Bach ønsker vinterlekene tilbake til Europa, og peker spesielt på Norge i den sammenhengen.

– Når IOC lover oss ekstra midler til et nytt, nøkternt OL, må vi i alle fall starte debatten om å få et OL til Norge. Lillehammer har mange av anleggene, og vi kan gjøre det mye billigere enn de siste årene, sier varaordfører i Lillehammer Ingunn Trosholmen (Ap) til NRK.