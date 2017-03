Elever har funnet opp et middel som avslører voldtektsdop

– Vi klarte ikke å bære henne. Vi måtte ha hjelp av folk jeg ikke kjente til å bære hun inn i en bil og kjøre henne hjem.

Synnøve Furnes var på fest med en venninne da marerittet inntraff. De hygget seg, satt rundt et bord, drakk det samme, og plutselig ble venninnen helt borte.

– Jeg ble redd. Det kunne vært meg, sier Furnes.

Venninnen hadde fått GHB i drinken sin. Stoffet er kjent som voldtektsdopet, og gjør ofre bevisstløse eller på annen måte ute av stand til å yte motstand.

Les også: Slår full GHB-alarm i Bergen

SAMMEN: De seks elevene har sammen tilbrakt lange dager på skolen i utviklingen av ungdomsbedriften. Fra venstre er Fabian Hovda, Bjørn Paulsen, Marthe Leganger, Synnøve Furnes, Adrian Hana og Emanuel Bereket. Foto: Johanna Magdalena Husebye / NRK

Skifter farge

Opplevelsen ble startskuddet for ungdomsbedriften Be Safe. Furnes har sammen med fem medelever på Bergen private gymnas gått sammen for å finne opp et middel som avslører om man har fått dop i drinken.

Lange dager på skolen har resultert i en kjemisk test. Nå skal det presenteres på fylkesmessen for ungdomsbedrifter.

– Du tar en liten del av drinken og legger den i en annen beholder. Så tar du testmiddelet oppi beholderen. Er det GHB eller GBL i drinken, vil den skifte farge, sier Bjørn Paulsen, som går i andreklasse og er daglig leder i ungdomsbedriften.

– Vi kom frem til at dette er noe vi mangler i samfunnet, sier Furnes.

Dette er GHB/GBL: Ekspandér faktaboks GHB (gammahydroksybutyrat) er et dempende stoff som tidligere ble brukt som legemiddel.

Identifisert som rusmiddel i Norge på slutten av 1990-tallet.

Enkelt å fremstille illegalt både som pulver og væske.

GBL (gammabutyrolacetone) er et konsentrat av GHB.

Ved inntak i kroppen vil GBL omdannes til GHB.

Effekten av GHB og GBL kan sammenlignes med alkoholrus. Kilde:Bergensklinikkene/Helsedirektoratet

– Synd at man trenger det

Elevene har fått hjelp av kjemiker og førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet, Jarle Diesen.

Han sier at testen er enkel å mikse kjemisk, og vil avsløre hvis væske inneholder GHB.

Ofte er doser små som bruskorker, noe som gjør det vanskelig å merke om noen putter det i en drink.

– Av og til trenger man et selvforsvarsvåpen og en ting som kan påvise et narkotikum i en drink på en fest. Det er synd at man trenger det, men man trenger det.

Les også: Russ bruker GHB og amfetamin

KJEMIKER: Jarle Diesen er kjemiker ved Høgskulen på Vestlandet. Han har veiledet elevene i arbeidet. Foto: Johanna Magdalena Husebye / NRK

Politiet

I første halvår i 2016 beslagla politiet 227 liter GHB. Dette tallet har vært stabilt i flere år, og politiet frykter konsekvensen av stoffet.

Leder av ungdomsseksjonen på Bergen sentrum politistasjon, Monica Mørk, er glad for at ungdommen engasjerer seg.

Beslag i 2015/2016 Ekspandér faktaboks Første halvdel av 2016: Beslaglagt 227 liter GHB/GBL fordelt på 222 beslag.

Både antall beslag og beslaglagt mengde ligger omtrent på gjennomsnittet for den siste 5-årsperioden. 2015: Beslaglagt 970 liter GHB/GBL fordelt på 490 beslag.

Mengdene er rekordhøye sammenlignet med foregående år, men det skyldes rekordbeslaget på 600 liter.

For øvrig ligger både antall beslag og beslaglagt mengde omtrent på gjennomsnittet for de fem siste årene. Kilde: Kripos

– Vi synes at det ver veldig spennende at ungdommer ønsker å bidra til at færre får i seg ulovlige rusmidler uten at de vet om det, sier Mørk.

Elevene håper at oppfinnelsen deres vil kunne selges til russen om et år. Målet er at jevnaldrende skal kunne føle seg tryggere på fest. Selv er de blitt oppmerksomme når de er på fest.

– Hver gang jeg ser noen som oppfører seg merkelig, tenker jeg at kanskje det er GHB i drinken hennes, sier Bjørn Paulsen.