Edel (92) og Øyunn (17) stiller begge til valg

Det er stort spenn i alder mellom listekandidater til årets stortingsvalg, men den eldste og yngste i Norge er nesten naboer i Bergen.

92-åringen Edel Müller bor på Fjøsanger og stiller til stortingsvalget for Kystpartiet. 17 år gamle Øyunn Stokkeland Kåset bor bare halvannen kilometer unna, på Paradis, og vil på Stortinget for Miljøpartiet De Grønne.

– Det tar bare noen minutter å sykle ned hit til deg, sier 17-åringen.

De 4437 personene som stiller på lister i landets fylker i 2017 er mellom 17 og 92 år. Snittalderen er 47 år.

Edel Müller har ikke vært politisk aktiv tidligere, men sier hun er opptatt av etterslekten og hva de skal oppleve.

– Jeg liker programmet som Kystpartiet har lagt frem. Det er fristende på mange områder, sier Müller.

– Jeg synes det har blitt uhyggelig i dette landet, ikke minst med innvandring og frie landegrenser med Schengen-avtalen. Vi har liten kontroll, og det synes jeg er skummelt. Tryggheten for etterslekten er viktigst for meg.

– Jeg må jo tenke på mine barnebarn og oldebarn.

Tidligere har hun stemt Høyre, men skifter nå til Kystpartiet blant annet for å få Steinar Bastesen, som er partiets 1.-kandidat i Hordaland, tilbake på Stortinget.

Edel Müller er 20.-kandidat på stortingsvalglisten til Kystpartiet i Hordaland.

Stortingsvalglistene Ekspandér faktaboks 24 forskjellige partier og grupper stiller lister ved stortingsvalget. Til sammen er det meldt inn 315 lister fra landets fylker.

4437 personer stiller til stortingsvalg i 2017. Det er 358 flere kandidater enn ved forrige stortingsvalg.

42,1 prosent av kandidatene er kvinner, mens 57,9 prosent er menn. Andelen kvinner har økt med 1,8 prosentpoeng, mens andelen menn har gått tilsvarende ned.

32 prosent av listetoppene er kvinner, mot 68 prosent menn.

Snittalderen til kandidatene er 47 år, henholdsvis 46 år for kvinner (45 år i 2013) og 48 år for menn (47 år i 2013).

Gjennomsnittsalderen for listetoppene er 48 år.

Valglistene med kandidatnavn for hvert fylke er lagt ut på valg.no.

11. september skal det velges 169 representanter til Stortinget.

– Det er ikke alltid erfaring er viktigst

Norges yngste listekandidat begynner til høsten i 3. klasse på Amalie Skram videregående skole i Bergen, og er russ i 2018.

– At jeg er yngst, viser i hvert fall at Miljøpartiet tar ungdom på alvor. Og det er ikke alltid at erfaring er viktigst. Det handler om engasjement, i mitt tilfelle et engasjement for jordkloden, sier Øyunn Stokkeland Kåset.

– Jeg synes det er dumt at vi ikke tar vare på jordkloden. Det må vi bli flinkere til, og Norge må ta sin del av ansvaret, sier hun.

Øyunn Stokkeland Kåset er 4.-kandidat på stortingsvalglisten til Miljøpartiet De Grønne i Hordaland. Dermed er hun 3. vara til Stortinget, dersom partiet får inn listetoppen Arild Hermstad.

– Hvis man alltid skal snakke om erfaring, så får jo aldri ungdom slippe til. Det er veldig synd, for vi trenger alle stemmer, fra en bred befolkning, på Stortinget.

NESTE GENERASJON: Både Edel Müller (Kystpartiet) og Øyunn Stokkeland Kåset (MDG) er opptatt av fremtiden. 92-åringen snakker om trygghet for oldebarna, mens 17-åringen vil at hennes barnebarn også skal få oppleve det dyrelivet og de artene som finnes i verden i dag. Foto: Asle Hella / NRK

