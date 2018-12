E39 ble stengt og 133 evakuert: Nå kommer svaret på hvorfor demningen kollapset

22. august brast den midlertidige fangdemningen ved Munkebotsvatnet i Bergen. Vannet fosset ned mot E39, som ble stengt, 133 personer ble evakuert, og flere eiendommer fikk skader.

Den midlertidige demningen var satt opp utenfor den opprinnelige demningen, som selskapet Donar AS drev vedlikeholdsarbeid på.

Tirsdag legger kommunen frem to rapporter som forteller hva som gikk galt da demningen kollapset.

Den ene er kommunens egen rapport til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), den andre er resultat av den eksterne gjennomgangen kommunen bestilte fra selskapet Instanes AS Rådgivende Ingeniører.

Informasjonsdirektør i Bergen kommune, Eva Hille, opplyser at den sistnevnte rapporten først ble lagt frem for byrådet i et møte klokken 12 i dag.

Klokken 14 legger kommunen frem begge rapportene på en pressekonferanse på byrådslederens midlertidige kontor i Markeveien i Bergen sentrum.

– Dette er en alvorlig rapport, sa byrådsleder Harald Schjelderup (Ap) da pressekonferansen startet.

VANNET FOSSET UT: Slik så det ut da den midlertidige fangdemningen ved Munkebotsvatnet i Bergen kollapset 22. august i år.

Holdt egen rapport hemmelig før fremleggelsen

Bergen kommunes egen rapport ble sendt til NVE 23. november, opplyser vann- og avløpsetaten.

NRK har søkt innsyn i rapporten, men fikk 30. november avslag. Bergen kommune viste til damsikkerhetsforskriftens § 7-8.

Paragrafen sier at «spesifikk informasjon og inngående kjennskap om vassdragsanlegget som kan brukes til å skade anlegget eller påvirke funksjoner som har betydning for sikkerheten», skal unntas offentlighet.

NRK har klaget på avslaget, vist til at hendelsen kunne fått store samfunnsmessige konsekvenser, og bedt om å få ut opplysningene i rapporten som ikke omfattes av denne paragrafen.

Kommunen har likevel ikke levert ut rapporten med opplysningene som eventuelt må unntas offentligheten sladdet. Men i dag legger de den altså selv frem på en pressekonferanse.

Informasjonsdirektør Eva Hille avviser at rapporten er holdt tilbake i strid med offentlighetsloven, for at kommunen selv skulle kunne legge den frem på en egenregissert pressekonferanse senere.

– Nei, absolutt ikke. Vi ønsker å legge frem rapportene så alle medier får den samme tilgangen til dem, skriver Hille i en e-post.

Politiet etterforsker

Demningsbristen etterforskes også av politiet.

De har tidligere uttalt at de vil vente på kommunens rapport til NVE før de vurderer om noen bør straffes i saken.