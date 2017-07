Disse kommunene får «ungkarsmillioner» fra regjeringen

– Kommunene som får midler er plukket ut etter å ha blitt vurdert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og fylkesmennene rundt om i landet, sier leder i kommunal og forvaltningskomiteen på Stortinget, Helge André Njåstad fra Frp til NRK.

– Stord var positive til en sammenslåing. Derfor kommer de nå til å få disse pengene hvert år fremover til et eventuelt nytt inntektssystem er på plass.

Kommunereformen Ekspandér faktaboks Stortinget vedtok 8. juni å slå sammen 111 kommuner slik at det blir 43 nye kommuner.

Kommunesammenslåingene trer i kraft fra 1. januar 2020.

Antallet kommuner reduseres fra 428 til 354 kommuner.

Milliontilskudd

Stord i Hordaland er blant kommunene som får utbetalt mest fra potten. De håpet å slå seg sammen med nabokommunen Fitjar, men fikk nei. Nå venter en årlig kompensasjon på 2,5 millioner kroner.

Men det er ikke alle «ja-kommuner» som får tilskudd på tross av at de nå kommer dårligere ut av det kommunale inntektssystemet enn det de ellers ville ha gjort. Ulvik og Kvam i Hordaland er to av disse kommunene.

– Vi har som sagt gjort en vurdering sammen med fylkesmannen. Der har vi blant annet sett på om kommunene har fått kompensert inntektstapet på andre måter, sier Njåstad.

PENGEDRYSS FRA REGJERINGEN: Helge André Njåstad (Frp) er leder i kommunal og forvaltningskomiteen på Stortinget. Foto: Johan Moen / NRK

Straffes for å si nei

Ungkarstillegget overbeviser ikke Senterpartiet. Politisk rådgiver for stortingsgruppen Aleksander Øren Heen, mener regjeringen «leker med» inntektssystemet ved å fjerne basistilskudd til de minste, og deretter fordele 36 millioner til et utvalg kommuner.

– Jeg synes ikke vil skal gi noen innbyggere dårlige tjenester, fordi kommunen har valt å organisere seg på en måte som ikke tilfredsstiller regjeringen. Her straffes innbyggerne.

Heen mener «ungkarsmillionene» er et nytt eksempel på hvordan regjeringen driver splitt og hersk med kommuner som har sagt nei til sammenslåing, og som nå ligger an til magrere utbetalinger fra staten.

– Regjeringen har en demokratisk plikt til å sikre like tjenester for alle. Det blir ikke tilfelle med denne ordningen, sier Heen, som også er kandidat til Stortinget fra Sogn og Fjordane.

LEKER MED TALL: Politisk rådgiver for stortingsgruppen i Senterpartiet, Aleksander Øren Heen, mener regjeringen leker med kommunale inntekter når de etterfordeler millioner til kommuner som sa ja, men fikk nei. Foto: Sigrid Skjerdal / NRK

Fornøyd med Hordaland

Lederen i kommunal- og forvaltningskomiteen roser spesielt kommunene i hjemfylket Hordaland for måten de har behandlet kommunalreformen.

– Alt som har skjedd i fylket har vært frivillig. Vi ser nå at det kommer til å bli en sterk kommune nord for Bergen når Lindås, Radøy og Meland, slår seg sammen. Vest for Bergen går Fjell, Sund og Øygarden i hop, og sør for byen blir det en sammenslåing av Os og Fusa.

– Kommunene i Hordaland skal derfor være svært fornøyd med arbeidet som er blitt gjort med den nye kommunereformen. Man går nå fra 33 til 25 kommuner, og det er veldig bra.