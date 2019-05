Dette er det nye symbolet på Vestland

– Jeg tror ikke den enkle mannen i gaten kjenner seg igjen i dette.

– Jeg føler meg presset til å stemme for noe jeg ikke liker.

– Jeg hadde forventet et annet forslag ut fra bestillingen.

Ordene tilhører henholdsvis Roald Stenseide (Frp), Tom Sverre Tomren (KrF) og Aud Karin Oen (SV).

De falt under dagens møte i fellesnemnda for sammenslåingen til Vestland fylke på hotellet Scandic Ørnen i Bergen sentrum.

BLÅTT OG SØLV: Slik kan det nye fylkesvåpenet se ut på fylkeshuset i Leikanger, ifølge Hordaland fylkeskommune sin illustrasjon. Foto: Hordaland fylkeskommune

Siterte Ivar Aasen

En lang prosess med å forene Hordaland og Sogn og Fjordane går mot slutten. De to fylkene blir Vestland i 2020.

Etter krangel om økonomien og varsler om store investeringskutt, var selve fylkesvåpenet blant de siste temaene som gjensto.

Tross heftig debatt, stemte til slutt et overveldende flertall for den mørkeblå versjonen av motivet som skal symbolisere fjord og fjell. Hordalands fylkesordfører Anne Gine Hestetun siterte Ivar Aasen.

– Til lags åt alle, kan ingen gjera. Jeg er helt trygg på at dette er et fylkesvåpen som vi kan være stolte over inn i framtiden.

FELLESNEMNDA: De ledende politikerne i Hordaland og Sogn og Fjordane. Foto: Eivind Fondenes / NRK

Fram og tilbake

Prosessen med våpenet har vært både lang og kronglete.

Opprinnelig fikk Innbyggerne i de to fylkene fikk sende inn sine forslag. Responsen var overveldende. Til sammen 667 ulike fylkesvåpen kom inn. Et våpen med fjordmotiv ble stemt frem som folkets favoritt.

Men motivet ble forkastet av byråkratene. Siden har det vært flere nye runder før man til slutt endte opp med vinnermotivet.

Flere av fylkenes ledende politikere var altså kritiske til prosessen og motivet, noe som også ble adressert under møtet.

– Til dem som klager på prosessen, vil jeg spørre: «Hva har du bidratt med i prosessen?», sa Pål Kårbø (KrF).

FORKASTEDE FORSLAG: Folkets favoritt i midten i nederste linje. Foto: Hordaland fylkeskommune

Blå foran grønn

Nå er altså valget gjort. Den blå versjonen av motivet slo den grønne i finalen, etter anbefaling fra en fagkomité.

Dette ble trukket frem som fordelene med vinnerforslaget:

Naturlig fargebruk i fremstilling av motivet. God sammenheng mellom motiv og farge.

Svært god kontrast.

Synlig på avstand, i lite og stort format.

Svarer til formelle krav.

Bare to av de 24 medlemmene i fellesnemnda stemte imot. Saken skal formelt til fylkestingene i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Men med det overveldende flertallet i fellesnemnda, der de fremste politikerne fra begge fylker sitter, skal mye skje for at valget blir omgjort.

Fylkesordførerne Anne Gine Hestetun (Ap) og Jenny Følling (Sp) poserte sågar villig med det nye våpenet da vedtaket var banket gjennom.