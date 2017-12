Politiet har avhørt rundt ti vitner etter dødsulykken på Opsangervegen mellom Sunde og Husnes i Kvinnherad natt til onsdag. Ulykkesbilen havnet utenfor den glatte veibanen og krasjet i autovernet.

Jens Emil Tøkje Jacobsen (18) omkom. En jevngammel mann fikk kritiske skader, men alvorlighetsgraden ble tirsdag nedjustert til alvorlig av sykehuset i Stavanger.

– Vi har avhørt vitner som var i andre kjøretøy som kom til ulykkesstedet like etter ulykken, forteller politioverbetjent Stig Dagfinn Tveiten ved Kvinnherad lensmannskontor.

Disse har forklart at flere personer og biler var samlet i parkeringsanlegget til Husnes storsenter i forkant av ulykken.

– Det er et vanlig sted for ungdommer å samles med bilene. De møtes ofte der, sier Tveiten.

MANGE SPØRSMÅL: – Det er blant annet mange spørsmål her lokalt om hvem det var som kjørte bilen, og vi har en del begrep om det. Men det er en viktig del av etterforskningen, og noe vi må være hundre prosent sikre på før vi går ut med, sier politioverbetjent Stig Dagfinn Tveiten. Foto: Anders Totland / Sunnhordland

Kjørte «fast» rute

Vitnene har forklart at bilen med de to 18-åringene kjørte ut av parkeringsgarasjen i 01.30-tiden natt til onsdag. Klokken 01.41 ble ulykken meldt.

Da hadde bilen kjørt fra Husnes, mot Hellandskrysset, langs Opsangervatnet og forbi Sunde. Da ulykken skjedde like før nedkjørselen til Torboneset, var bilen kun et par kilometer unna å være tilbake på storsenteret.

Overbetjent Tveiten forteller til NRK at «runden» rundt Opsangervatnet er et kjent begrep for ungdommer i området.

– Det har det vært i alle år. Jeg er vokst opp her selv, og husker at også vi kjørte rundt Opsangervatnet, sier Tveiten.

Mange spørsmål lokalt

Onsdag kveld åpnet Valen kyrkje dørene for sørgende etter ulykken. Begge 18-åringen var fra Kvinnherad.

– TUNG BESKJED: Ordfører i Kvinnherad, Peder Sjo Slettebø. Foto: Tale Hauso / NRK

– Dette var en fryktelig tung beskjed å få, sa ordfører Peder Sjo Slettebø til NRK onsdag.

Tveiten forteller at flere andre ungdommer kom til i andre biler etter ulykken, og at det er flere av disse som er avhørt. Overbetjenten vil ikke kommentere hva som har kommet frem i avhørene når det gjelder fart og andre forhold ved kjøringen.

– Det er blant annet mange spørsmål her lokalt om hvem det var som kjørte bilen, og vi har en del begrep om det. Men det er en viktig del av etterforskningen, og noe vi må være hundre prosent sikre på før vi går ut med, sier Tveiten.

Kvinnherad opplevde så sent som natt til fredag i forrige uke en annen alvorlig trafikkulykke med unge menn involvert. Etter den ligger tre personer fortsatt på Haukeland universitetssjukehus.

– Vi har hatt ulykkeskommisjonen inne på begge ulykkesstedene og avventer rapportene derfra før vi kan si mer om årsakene. Men vi registrerer jo at det dreier seg om ulykker med enslige kjøretøy og unge førere, sier Tveiten.

Etterlyser vitner

Ulykken ble altså meldt klokken 01.41 natt til onsdag. Politiet ber nå personer som kan ha sett bilen på kjøreruten i forkant, ta kontakt.

– Vi ønsker å avklare om det er noe ved kjøringen forut for ulykken som kan være med på å avdekke årsakssammenhengen, sier Tveiten.

Om du har opplysninger til politiet i Kvinnherad, kan de nås på telefon 53 48 38 00.