– Dette her blir absolutt det største jeg har gjort i hele karrieren min. Å komme hjem til Bergen etter 20 år og arrangere det som kan bli den største kampen i kvinneboksing i historien er helt surrealistisk. Jeg kjenner hver brostein her, sier Brækhus.

Cecilia Brækhus bekreftet på en pressekonferanse tirsdag at neste tittelkamp går på Bergenhus festning 9. juni. Kampen har fått navnet «Battle of Bergen».

Motstander blir Erica Anabelle Farias (32) fra Argentina. Hun har VM-belte i superlettvekt, klassen under Brækhus.

– Farias er en av de beste bokserne der ute, som jeg respekterer enormt. All ære til Klara Svensson, men Erica er i en helt annen klasse. Det er en slik type kamp at en homecoming fortjener, sier Brækhus om sin motstander.

ARGENTINER: Cecilia Brækhus møter superlettvektmesteren Erica Farias fra Argentina. Foto: Kjell Jøran Hansen / NRK

Cecilia Brækhus Ekspandér faktaboks Alder: 35 (28. september 1981) Fødested: Cartagena, Colombia (oppvokst i Bergen) Yrke: Proffbokser Vektklasse: Weltervekt (66,7 kg) Høyde: 1,71 meter Vekt: Ca. 65 kg Ubeseiret i 30 proffkamper (åtte knockoutseirer) Verdensmester i WBA (World Boxing Association), WBC (World Boxing Council), WBO (World Boxing Organization) og IBF (International Boxing Federation) Selskap: First Lady Promotion. Samarbeider med Vladimir Klitsjkos selskap K2 Promotion Trener: Johnathon Banks Bosted: Berlin * Aktuell: Offentliggjør sin neste tittelkamp på en pressekonferanse i Bergen 28. februar. Kilde: NTB

Utekamp

10.000 fylte Oslo Spektrum da Cecilia Brækhus slo svenske Klara Svensson på poeng sist fredag. På Koengen i Bergen er det plass til mer enn 20.000 mennesker på store konserter. Hvis det blir kamp her vil det trolig bli solgt rundt 15.000 billetter.

Morten Andreassen, daglig leder i First Lady Promotions, sammenligner den kommende kampen med legendariske oppgjør som Thrilla in Manila og Rumble in the Jungle.

Kampen vil gå utendørs med et tak over selve ringen. Så er det for publikums del bare å håpe at de bergenske værguder er på Brækhus sin side.

– Jeg må bare be til alle værguder, men bergensere er vant til litt regn hvis det blir det. Jeg er også bergenser, men vi satser på at det blir strålende sol og en vakker kveld. Å bokse utendørs – hvor mange boksere får oppleve det?, sier Brækhus.

Bergen mangler i dag en innendørsarena som kan huse så store arrangementer.

KOENGEN I BERGEN: Her fra en konsert med Kygo. Foto: Roy Bjørge

Hennes store drøm

Brækhus har slitt med sykdom den siste tiden. I den siste kampen mot svenske Klara Svensson var det tydelig at hun ikke var helt i toppform. Etterpå beklaget hun seg også overfor publikum i Oslo Spektrum. Likevel ble det en klar seier til henne på poeng.

Brækhus tror hun må opp noen hakk for å slå Farias.

– Hvis jeg bokser slik jeg bokset på fredag mot Farias også, vil jeg miste beltet. Jeg skal først på ferie noen uker, men kjenner at det kribler i kroppen og gleder meg til å komme i gang med treningen, sier hun.

Cecilia Brækhus har lenge sagt at hennes store drøm er å få bokse en VM-kamp i hjembyen.

Ceclila Brækhus' proffkamper Ekspandér faktaboks Dette er Brækhus' motstandere siden debuten som proffbokser. Samtlige har endt med seier. Ksenija Koprek (20.1.2007) Jana Latova* (17.2.2007) Olga Bojare (26.5.2007) Borislava Goranova (23.6.2007) Wanda Pena Ozuna* (26.1.2008) Tatjana Dieckmann (29.3.2008) Adelita Irizarry (17.5.2008) Nicole Woods (21.6.2008) Cimberly Harris (20.9.2008) Borislava Goranova (25.10.2008) Vinni Skovgaard (14.3.2009) Amy Yuratovac (30.5.2009) Lucia Morelli (12.9.2009) Victoria Cisneros (15.5.2010) Mikaela Laurén* (30.10.2010) Eva Bajic* (20.11.2010) Jill Emery (2.4.2011) Chevelle Hallback (7.5.2011) Kuulei Kupihea* (3.12.2011) Jessica Balogun (2.6-2012) Anne Sophie Mathis (22.9.2012) Mia St. John* (13.4.2013) Oxandia Castillo* (7.9.2013) Myriam Lamare (1.2.2014) Jessica Balogun (7.6.2014) Ivana Habazin (13.9.2014) Jennifer Retzke (29.11.2014) Chris Namus (27.2.2016) Anne Sophie Mathis* (1.10.2016) Klara Svensson (24.2.2017) Erica Anabelle Farias (planlagt 9.6.2017) Kamper markert med * har endt med knockout. Kilde: Boxrec.com