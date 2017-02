Brækhus på vei inn i ringen fredag. Foto: Torstein B¯e, Torstein Bøe / NTB scanpix

– Det var helt, helt j*****.

Det var det første Cecilia Brækhus sa til Viasat etter seieren mot svenske Klara Svensson i tittelkampen i Oslo Spektrum fredag kveld.

Måtte ta imot fulltreffer

Det så uvanlig skummelt ut for Brækhus da svensken fikk inn en skikkelig fulltreffer i andre runde. Svensson fikk inn et slag rett i hodet på Brækhus, og bergenseren fikk seg en knekk i kneet. Hun greide imidlertid å holde balansen, og senere i kampen tok hun helt over.

– Dette er det tøffeste jeg har vært gjennom mentalt, sier Brækhus.

Etterpå fortalte 35-åringen at hun har slitt med sykdom.

– Beklager at jeg ikke kunne levere knock out, sa hun til publikum.

– Jeg har vært maks uheldig. Jeg har gått og vært småforkjølet hele vinteren, og det påvirker selvfølgelig både vekt og trening.

Brækhus veide for mye under innveiingen, så hun måtte ta av flere kilo dagen før kamp.

– Jeg tok litt mye vekt i badstue i går, så jeg var helt tom i fjerde runde, sier Brækhus.

Klar seier

35-åringen var likevel klart best. Brækhus tok kontroll over kampen og etter hvert ble det klart at hun var en bedre bokser. Dommerne ga 99-91, 99-91 og 100-90.

Til slutt var det mest imponerende at svensken holdt seg på beina. Mot slutten var Svensson synlig skjelven.

Brækhus tok sin 30. proffseier av 30 mulige, og beholdt verdensmestertittelen sin i weltervekt.

