Byråden innkalles til høring – slår tilbake mot kritikken

En høring der helsebyråd Vigdis Anita Gåskjenn (KrF) må svare for Bergen bystyres helsekomité blir etter planen avholdt i oktober eller november, får NRK opplyst.

Komitéleder Mikkel Grüner (SV) sier torsdag at han allerede er i gang med forberedelsene. Det skjer etter at en samlet opposisjon i onsdagens bystyremøte gikk inn for en høring.

Grüner og Jana Midelfart Hoff (H) har vært skarpe kritikere av helsebyrådens turnusprosjekt for ansatte i tjenester for utviklingshemmede. Det kommer kort tid etter at endringer i normtidene i hjemmetjenestene ble slaktet i en evaluering.

Hoff er ikke fornøyd med svarene hun fikk i onsdagens bystyremøte.

– Det er fint at hun prøver å svare, men svarene er ikke tilfredsstillende. Komiteen har gjentatte ganger stilt spørsmål vi ikke har fått svar på. Da er en høring nødvendig, sier Hoff.

AVVENTER MISTILLIT: Jana Midelfart Hoff (H) svarer slik på om hun har tillit til helsebyråden: – Det er avhengig av om jeg får svar på mine spørsmål. Vi har spurt og spurt. Derfor tenker vi at en høring er en god arena for å få svar på spørsmålene, og så tar vi til etterretning hvilke svar som kommer der. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

– Høyres prosjekt

Tirsdag varslet SV overfor NRK at de vurderte et mistillitsforslag mot Gåskjenn. Det reagerer Rune Bakervik, gruppeleder for KrFs byrådspartner Ap, sterkt på.

– Man kan ikke bruke mistillitsinstituttet til å diskutere politisk uenighet. Så vidt jeg har fått med meg, er byråden også villig til å gi all informasjon som trengs til helsekomiteen, sier Bakervik.

Han peker videre på at det var det forhenværende Høyre-byrådet som vedtok «Smart omsorg»-konseptet. Både normtidene i hjemmetjenestene og prosjektet det nå krangles om er en del av dette.

Det påpeker også byråd Gåskjenn selv overfor NRK etter bystyremøtet onsdag kveld.

– Det var Høyre-byrådet som lanserte prosjektet og normtidene i 2015. Vi videreførte det, og fikk med at det måtte evalueres. Etter evalueringen satte vi umiddelbart i gang et prosjekt for å se på hvordan hele systemet kan justeres.

INNKALLER TIL HØRING: Komiteleder Mikkel Grüner (SV) sier helsekomiteen i sitt augustmøte, der høringen etter planen formelt vedtas, vil sette ned en arbeidsgruppe. – De vil se på hvem som skal innkalles fra byrådet, administrasjonen og eventuelt eksternt, hva som skal være tema og hvilke dokumenter man skal be om innsyn i. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

– Har informert flere ganger

Etter NRKs omtale av påstandene fra SV og Høyre om manglende informasjon, har Gåskjenn laget en oppsummering hun mener viser at hun har informert om «Smart omsorg» flere ganger:

I en statusmelding som gikk via helsekomiteen til bystyret i november 2016.

Helsekomiteen fikk også en egen presentasjon i januar 2017, der det ble informert om «Smart omsorg».

«Smart omsorg»-prosjektet er også nevnt i statusmelding for tjenester til mennesker med utviklingshemming.

– Og det er lagt frem en egen sak. Dette er offentlige dokumenter. Men det er klart at komiteen skal få all den informasjonen de ber om, sier Gåskjenn.

Tema for høringen i høst blir trolig «beslutningsprosessene i Bergens byrådsavdeling for helse og omsorg».

Høyre: – Lærer av egne feil

Jana Midelfart Hoff medgir at det var Høyre-byrådet som vedtok prosjektet som ligger til grunn for innføringen av normtidene.

– Men man må jo ta lærdom av egne feil. Etter evalueringen ville Høyre vært et kunnskapsløst parti hvis vi sa «bare kjør på videre». Det gjør vi ikke. Vi tar det til etterretning, og vil i hvert fall ikke gjøre samme fadesen i omsorg for psykisk utviklingshemmede, sier Hoff.

KAN MÅTTE SVARE: Helsebyråd i permisjon, Rebekka Ljosland (KrF). Foto: Even Norheim Johansen / NRK

PS! Vigdis Anita Gåskjenn er vikarierende helsebyråd for Rebekka Ljosland, som er ute i svangerskapspermisjon. Ljosland returnerer etter planen til byrådsjobben 1. november. Dersom komiteen ikke finner en dato før dette, blir det altså Ljosland som må svare i høringen.

Dette er normtider Ekspandér faktaboks Normtid er tidfesting av den tida ein normalt vurderer som tilstrekkeleg for å utføra eit tenesteoppdrag hjå ein brukar.

Normtidene skal fungera som eit verktøy for å sikra lik behandling og god planlegging av arbeidsdagen for tilsette i heimetenestene.

Frå 1. desember vart det blant anna gjort følgjande endringar i Bergen kommune sine normtider: Normen for heimehjelp (praktisk bistand hushold) vert redusert frå annankvar til kvar tredje veke. Oppgåver som i dag vert utført sjeldnare, for eksempel kvar fjerde veke, vert endra til kvar sjette veke. Oppgåver som innebærer medisinsk behandling og ernæringsrelaterte oppgåver vert prioriterte, medan normtidene for pleie- og omsorgsoppgåver vert reduserte. For eksempel blir det for nokre grupper 10 minutt mindre tid til morgenstell, og tilsvarende for kveldsstell. - Det er viktig å understreka at normtidene ikkje er eit uttrykk for korkje maksimal- eller minimumstid. Det skal takast omsyn til individuelle behov, og innbyggjarar som har spesielle behov vil kunna få meir hjelp, sa Ljosland i ei pressemelding i november i fjor.

Kjelde: Bergen kommune