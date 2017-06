– Hvis man ikke trekker i nødbremsen og sier stopp umiddelbart, viser det ekstremt dårlig dømmekraft. Da må vi i SV begynne å spørre oss selv om vi faktisk kan ha tillit til denne byråden, sier SVs gruppeleder i bystyret i Bergen, Mikkel Grüner, til NRK.

I desember 2015 endret Bergen kommune normtidene i hjemmetjenestene. Blant annet fikk ansatte beskjed om å bruke ti minutter kortere tid på å gi de pleietrengende morgenstell.

Endringen var kraftig feilslått, ifølge evalueringen, der et overveldende flertall av brukere og ansatte svarte at hverdagen er blitt verre.

Nå har kommunen satt i gang et nytt prosjekt, for å kutte i tiden ansatte i bofellesskap for utviklingshemmede bruker på administrative oppgaver.

– Beboertiden kuttes

Det får SV til å se rødt, og altså vurdere noe så alvorlig som et mistillitsforslag mot helsebyråd Vigdis Anita Gåskjenn (KrF).

Det nye prosjektet «Smart arbeidshverdag» skal ifølge byråden kutte tidsbruken på administrative oppgaver og gi mer tid til beboerne.

Men Grüner frykter det motsatte vil skje når man først begynner å «styre ansatte etter stoppeklokke».

– Det vil gå utover tiden man har til brukerne også, mener SV-gruppelederen.

BYRÅD PÅ BESØK: Helsebyråd Vigdis Anita Gåskjenn (t.h.), her under et besøk i Vestlundbakken bofellesskap i mars, har fått kritikk for normtidssystemet i hjemmetjenestene, men sier det nå justeres for å bli mer fleksibelt. Foto: Leif Rune Løland / NRK

– Godt prosjekt

Kommunens etat for tjenester til utviklingshemmede avviser at de skal drive løpende kontroll av ansattes tidsbruk, og understreker at det ikke skal kuttes i beboertiden.

– Dette gjelder tiden vi har utenom beboerne, sier direktør Ole Daniel Virkesdal.

Han sier etaten er i ferd med å stramme inn på turnusene og gjennomgå bemanningsbehovet, og at de administrative «standardtidene» er en del av grunnlaget for dette arbeidet.

Byråd Vigdis Anita Gåskjenn sier prosjektet er noe helt annet enn normtidene i hjemmetjenestene.

– Dette handler om klok fordeling av ressurser. Jeg tenker det er et godt og viktig prosjekt å se på hvordan vi kan gi brukerne mer av tiden, sier KrF-byråden.

Gåskjenn svarer slik på Mikkel Grüners uttalelser om et mulig mistillitsforslag:

– Jeg er forundret over at SV er kritisk til et arbeid som vil gjøre at vi bruker mindre tid på administrasjon og fjerner tidstyver i ansattes hverdag. I en presset kommuneøkonomi er jeg opptatt av at mest mulig tid brukes med de som får tjenester.

– Dårlig stemning

Renathe Remes Øen Foto: Christian Lura / NRK

Kommunen vil spare 37 millioner kroner totalt på turnusprosjektet. Grüner kaller summen «småpenger», og mener byrådet har «skvist» helsebudsjettene over lengre tid.

De ansatte i bofellesskapene har blant annet blitt forespeilet at overlappingstiden i vaktskiftene skal kuttes til 15 minutter. Stemningen er dårlig, melder Fellesorganisasjonen.

– Det er en tung tid for dem. De lurer på om tjenestene skal reduseres til lovens krav om forsvarlighet. Når man jobber med mennesker, er tid og rom til å reflektere veldig viktig. Det får man ikke gjort på et kvarter, sier hovedtillitsvalgt Renathe Remes Øen.

Dette er normtider Ekspandér faktaboks Normtid er tidfesting av den tida ein normalt vurderer som tilstrekkeleg for å utføra eit tenesteoppdrag hjå ein brukar.

Normtidene skal fungera som eit verktøy for å sikra lik behandling og god planlegging av arbeidsdagen for tilsette i heimetenestene.

Frå 1. desember vart det blant anna gjort følgjande endringar i Bergen kommune sine normtider: Normen for heimehjelp (praktisk bistand hushold) vert redusert frå annankvar til kvar tredje veke. Oppgåver som i dag vert utført sjeldnare, for eksempel kvar fjerde veke, vert endra til kvar sjette veke. Oppgåver som innebærer medisinsk behandling og ernæringsrelaterte oppgåver vert prioriterte, medan normtidene for pleie- og omsorgsoppgåver vert reduserte. For eksempel blir det for nokre grupper 10 minutt mindre tid til morgenstell, og tilsvarende for kveldsstell. - Det er viktig å understreka at normtidene ikkje er eit uttrykk for korkje maksimal- eller minimumstid. Det skal takast omsyn til individuelle behov, og innbyggjarar som har spesielle behov vil kunna få meir hjelp, sa Ljosland i ei pressemelding i november i fjor.

Kjelde: Bergen kommune