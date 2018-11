Brann-treneren etter bronsen: – Laget er ikke godt nok til å ta gull neste år

– Det er kjekt med bronse. Vi er fornøyde med det, sånn som det er blitt, sier Brann-trener Lars Arne Nilsen til NRK.

Han medgir at de siste ukene av sesongen ble et antiklimaks for Brann-supportere som drømte om gull.

– Men summa summarum har vi ikke fortjent å vinne gull. Molde har vært veldig gode også. Så tredjeplass er vel der vi er. Det er det vi har fortjent, kanskje.

I en siste serierunde i Eliteserien der det største dramaet utspilte seg i bunnen av tabellen, og endte med direkte nedrykk for Start, var det også spenning i toppen.

Rosenborg var allerede seriemestre. For at Brann skulle passere Molde, og snappe sølvmedaljene, måtte de vinne hjemme mot Odd. Samtidig måtte Sandefjord ta poeng hjemme mot Molde.

Og lenge så det bra ut for rødtrøyene. Daouda Bamba sendte Brann i ledelsen, og opp på sølvplassen, allerede etter tre minutter.

Da Håvard Storbæk sendte Sandefjord i ledelsen etter åtte minutter, så det enda lysere ut. Men 69 minutter etter Bambas ledermål var alt snudd på hodet.

Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Leke James snudde

Etter en jevnspilt kamp i Sandefjord, scoret Leke James sitt andre mål for kvelden for bortelaget. Molde var i ledelsen, og festet grepet om sølvet.

Fire minutter senere, i det 76. minutt, feide Magnus Wolff Eikrem all tvil til side med sin 3-1-scoring.

Brann-Odd ebbet etter en jevnspilt andreomgang ut med 1-0-seier til hjemmelaget. Dermed ble det medaljeseremoni i Bergen, men uten den valøren hjemmepublikummet håpet på.

I Sandefjord kunne Molde juble for å være det nest beste laget i Eliteserien 2018.

– Det var godt å sikre sølvet. Vi var veldig dårlige i første omgang, mens i annen omgang var vi veldig gode. Leke gjorde to mål, og han kommer til å bli veldig god for oss framover, sier Magnus Wolff Eikrem til Eurosport.

SCORET TIDLIG: Daouda Bamba ble matchvinner for Brann, og kunne juble sammen med Gilbert Koomson (t.v.) etter det tidlige målet. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

– Ikke gode nok til gull

Ruben Kristiansen kom inn til pause for Brann, og Daniel Braaten fikk det siste kvarteret. Begge spilte sin siste kamp for bergenserne, som mister flere spillere etter sesongen.

Lars Arne Nilsen sier laget han per nå ligger an til å disponere i 2019 ikke er godt nok til å ta gull.

– Nei.

– Kan det være godt nok til gull neste sesong?

– Nei, det er ikke godt nok. Vi mister en del viktige spillere, selvfølgelig, men vi må trene mye. Det er fullt mulig å henge med, men vi har en veldig stor og tøff jobb foran oss, sier Nilsen til NRK.