Brukte ti millioner på én spiller i sommer – lørdag rykket Start ned

– Jeg synes synd på guttene. De har jobbet knallhardt siden jeg kom. Neste år får vi utvikle oss enda mer, så får vi ta et opprykk og komme tilbake i 2020 og være et lag som er gode nok fra dag én, sier Start-trener Kjetil Rekdal.

Rekdals menn tok ledelsen over Haugesund da Adeleke Akinyemi pirket ballen under Helge Sandvik og i mål etter tolv minutter, men etter pause slapp de gule og sorte fra Kristiansand inn hele tre mål.

– De har ligget der hele sesongen, men de har hatt en veldig god utvikling under Kjetil Rekdal. Jeg trodde de skulle holde plassen, sier NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp etter at det ble klart at Start rykker ned.

Det er et tungt slag for Start, som har brukt store pengesummer denne sesongen. I sommer hentet de nevnte Akinyemi for en prislapp som skal ha vært på ti millioner kroner, ifølge Fædrelandsvennen.

Godset unngikk kvalifisering på overtid

I den andre omgangen ble det med tiden klart at Start ikke ville klare å gjøre jobben selv, og at de trengte hjelp fra Strømsgodset, som måtte senke Stabæk på Nadderud dersom Start skulle beholde plassen.

I stedet var det Stabæk som igjen tok ledelsen på Nadderud. Jeppe Moe svingte ballen inn i feltet, hvor Aboubakar Keita slo Godset-kaptein Jakob Glesnes i en hodeduell og stanget ballen kontant i mål.

REDNINGSMANN: Mustafa Abdellaoue, som her omfavnes av Tokmac Nguen, ble kveldens helt for Strømsgodset. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Dermed inntok Stabæk på ny trygg grunn. Der ble de helt til det var spilt 92 og et halvt minutt i Bærum. Da headet Glesnes ballen ned til Mustafa Abdellaoue, som utlignet for gjestene fra Drammen.

Strømsgodset, som spiller cupfinale mot seriemester Rosenborg om en uke, beholdt slik plassen, mens Stabæk må ut i kvalifisering.

Tre scoringer på fem minutter i første akt

Start var det første laget som sørget for bevegelser i nedrykksstriden. Akinyemis scoring etter tolv minutter sendte Start opp på trygg grunn, og Lillestrøm ned på kvalifiseringsplass.

Fire minutter senere tok LSK ledelsen over Kristiansund da Arnor Smarason satte ballen i mål. Islendingens scoring løftet LSK opp på trygg grunn, mens Godset falt ned på kvalifiseringsplass.

Minuttet senere gikk det fra vondt til verre for drammenserne. Stabæk fikk straffe da Ola Brynhildsen ble felt av Jakob Glesnes, og Franck Boli satte straffen i mål. Nettkjenningen sendte Stabæk opp på kvalifisering og Godset ned under streken.

Et knapt kvarter senere svarte Godset. Et langt oppspill fra Morten Sætra landet hos Tokmac Nguen. Han fant Mustafa Abdellaoue, som utlignet, og dermed var Stabæk igjen under streken, mens Godset igjen var oppe på kvalifisering.

Det samme hendelsesforløpet gjentok seg altså på Nadderud etter pause, på hakket mer dramatisk vis.

Kvalifiseringsmotstander blir klar på torsdag

Hvem Stabæk må slå i kvalifiseringen for å beholde plassen i Eliteserien, blir klart torsdag.

Da skal vinneren av kvalifiseringskampen mellom Aalesund og Nest-Sotra og vinneren av kvalifiseringskampen mellom Sogndal og Ullensaker/Kisa gjøre opp om retten til å møte bæringene.