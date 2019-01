Bilfører målt til 101 km/t i 60-sone frifunnet i retten

Mannen ble målt i juni i fjor da han kjørte ut av Eikåstunnelen i Åsane i Bergen. Politiadvokaten mente mannen i 40-årene burde dømmes til betinget fengsel og en bot på 13.000 kroner da saken var oppe for Bergen tingrett, skriver BT.

Det var imidlertid ikke dommerne enige i.

EIKÅSTUNNELEN I BERGEN: Det var her fartsoverskridelsen skjedde Foto: Espen Hatlestad / NRK

Mente det var tryggest å gi gass

I retten forklarte mannen at han, på veien som hadde to felt, måtte gi gass for å ikke bli påkjørt av en bil som skulle til å legge seg over i hans kjørefelt. Ifølge han lå en buss mellom

dem og gjorde sikten dårlig.

Han hadde derfor valget mellom å bråbremse eller akselerere for at han ikke skulle få den andre bilen inn i siden.

Politibetjenten forklarte at han ikke hadde sikt inn i tunnelen, og kunne derfor ikke avkrefte eller bekrefte om tiltaltes forklaring var sann.

– Handlet i nødrett

Rettens vurdering er at bilister normalt har plikt til å bremse fremfor å akselerere til en fart som overstiger fartsgrensen i slike situasjoner. Det skriver dommeren, som likevel slår fast at føreren her handlet i nødrett.

Slik retten ser det, var skaderisikoen ved å krasje med personbilen langt større en skaderisikoen ved fartsøkning, heter det.