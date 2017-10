Bergen tingrett tvinges til å skrive på nynorsk

– Vi forholder oss til hvordan ting skal være, ikke hvordan vi synes det skal være. Det viktigste for oss er at folk forstår hva som står i det vi skriver, sier Holmås.

Bergen tingrett har i alle år brukt bokmål i sin kommunikasjon, målformen som brukes i Norges nest største by. Tingretten dekket da kun selve bykommunen, men har i senere år blitt utvidet til å favne også om nabokommuner.

Forklaringen på det plutselige byttet av målform ligger i at Bergen tingrett nå er utvidet til å dekke hele 20 kommuner i Hordaland. Det var sammenslåingen med Nordhordland som bikket tallet over i nynorskens favør.

– Viktig at de bruker pålagt målform

– Et flertall av kommunene i virkeområdet er nynorskkommuner. Da sier Målloven at et statsorgan som Bergen tingrett skal bruke nynorsk i sin eksterne kommunikasjon, sier Lars Ivar Nordal i Språkrådet.

Målloven Ekspandér faktaboks Målloven (også kalt målbruksloven) regulerer bruken av bokmål og nynorsk i staten.

Loven og forskriftene til loven har rettledninger om likestilling mellom bokmål og nynorsk i alle statlige organer, fylkeskommuner og kommuner, bruken av nynorsk og bokmål i statsorganer, retten for kommunene og fylkeskommunene til å kreve skriv fra statsorganer på bokmål eller nynorsk og veiledning om rettighetene privatpersoner og private instanser har til å få brev, eksamensoppgaver, skjemaer osv. fra statsorganer på sin egen målform.

Kultur- og kirkedepartementet administrerer loven, fører tilsyn med målbruken i departementene og følger opp klagesaker.

Språkrådet fører tilsyn med statsorganer under departementsnivå, informerer om loven og følger opp klagesaker.

Loven har ikke forskrifter om sanksjoner ved grove brudd på reglene. Både det tidligere Norsk språkråd og det nåværende Språkrådet har pekt på at det er behov for sanksjoner.

Loven trådte i kraft 1. januar 1981 og avløste Lov om målbruk i statstenesta fra 1930. Kilde: jusleksikon.no

Presiseringen kommer etter at Noregs Mållag reagerte på tingrettens annonsering i regionavisen Bergens Tidende.

– Noen av kunngjøringene deres var på bokmål, forteller Live Havrå Bjørnstad i mållaget.

– Er det så farlig?

– Ja, det er viktig at offentlige institusjoner bruker den målformen de er pålagt å bruke, og for at nynorsk - som er et minoritetsspråk - fortsatt skal være et levende bruksspråk, sier Bjørnstad.

REAGERTE: Live Havrå Bjørnstad i Mållaget sier det er viktig at offentlige instanser bruker korrekt målform. Foto: Christian Lura / NRK

Frykter misforståelser

Holmås innrømmer at omleggingen blir en utfordring for de ansatte. Ikke minst fordi det er stor forskjell på ordlyden i juridisk terminologi på bokmål og på nynorsk.

– Vi sender ut brev til folk hele tiden, og det er dumt hvis de ikke forstår hva som står skrevet. Det er et generelt problem med domstolsvirksomheten. Klart språk er veldig viktig for oss, sier hun.