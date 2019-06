Amper stemning på folkemøte på Askøy: – Det er en del uavklarte spørsmål

I aulaen på Kleppestø ungdomsskole var det duket for det første av flere folkemøter Askøy kommune skal holde i forbindelse med vannkrisen i kommunen.

Informasjonsbehovet til innbyggerne som er berørt av kokevarselet er stort, og det var mange som hadde møtt opp i salen.

– Vi har en lang vei å gå for å få innbyggernes tillit tilbake, sa ordfører Terje Mathiassen til NRK før møtet.

– Det største folkehelseproblemet på Askøy nå er folks manglende tillit til styresmaktene, sa psykolog Ingrid Orre fra kommunen.

FOLKEMØTE: Om lag 75 personer var til stede på møtet. Folkemøtet mandag er et av flere møter Askøy kommune vil arrangere for å besvare innbyggernes spørsmål. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Høy temperatur

Under møtet ble det stilt spørsmål om alt fra hvem som får vann fra det mye omtalte høydebassenget, og om smitten kan ha vært i omløp i lengre tid enn det som er kjent.

På et tidspunkt foreslo ordstyrer å besvare de oppmøtte sine spørsmål i sesjoner på slutten av møtet, for å komme kjappere igjennom programmet.

Da ble det amper stemning i salen, og folk sa ifra om at de ville ha klare svar.

HØYDEBASSENGET: Askøy kommune tror smitten som har gjort folk syke av drikkevannet kan ha spredt seg gjennom sprekker i fjellet til et høydebasseng på Øvre Kleppe. Grafikk: Morten Skramstad

– Jeg har fått ganske mye informasjon, de har forsøkt å belyse det, men det er en del uavklarte spørsmål. Jeg er bekymret for at dette kanskje ikke er over. De har ikke funnet smittekilden, sier Vebjørn Vasstrand, initiativtaker til Facebook-gruppen «Folkeaksjonen for stabil drikkevannsforsyning på søndre Askøy».

Askøyværingene må koke vannet i fire-fem uker til, opplyste varaordfører Bård Espelid på folkemøtet. Vasstrand sier at han ikke vil drikke vannet umiddelbart etter kokevarselet blir opphevet.

– Vi vil nok ikke drikke det på en stund, dessverre. Jeg tror vi vil vente lenge før vi går over til å drikke vann fra springen igjen, sier han.

ORDFØRER: Ordfører Terje Mathiassen hadde invitert til møtet på Kleppestø ungdomsskole. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Ingen eksperter på vann på møtet

Hjemme hos Vasstrand steker de kjørler og bestikk, og vann blir hentet på butikken og fra jobb.

– Vi kan ikke pusse tennene normalt, og ofte tyr en til springen av gammel vane for å skylle av noe for eksempel. Da er alt infisert. Det er tungvint, sier Vasstrand.

Vasstrand reagerte på at kommunen ikke stilte opp med ekspertise fra vann- og avløpsetaten, og at flere spørsmål sto ubesvarte.

Varaordfører Bård Espelid sier at han tar til seg kritikken, og at de vil vurdere om de skal stille med annen type ekspertise i det andre folkemøtet som avholdes tirsdag.