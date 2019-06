Sykdomsutbruddet på Askøy: Dette er saken

Siste: Onsdag 12. juni døde en 72 år gammel kvinne på Haukeland sjukehus. Hun ble lagt inn helgen før med mage- og tarmsymptomer.

Drikkevannsskandalen på Askøy har vekket oppsikt langt utover kommunens grenser.

Det hele begynte med et kokevarsel torsdag 6. juni, etter at titalls personer hadde fått diaré, feber og magesmerter på Askøy, nord for Bergen. Siden da har antall syke steget til flere tusen.

Her er de viktigste punktene i saken.

Dette har skjedd

Torsdag ble det kjent at flere sør på Askøy hadde blitt syke, og at drikkevannet i området var hovedmistenkt. Dagen etter var 18 innlagt på sykehus. Over 50 hadde vært hos legevakten.

Samtidig ble det kjent at en ett år gammel gutt fra Askøy døde av tarminfeksjon samme uken. Fortsatt er det ikke klart om dødsfallet henger sammen med utbruddet.

Fylkeslegen i Vestland har allerede åpnet tilsynssak. Samtidig undersøker politiet om kommunen skal etterforskes for miljøkriminalitet.

Analyser fra Haukeland sjukehus slo fast at de innlagte hadde bakterien Campylobacter. Tirsdag ble det kjent at den samme bakterien er i drikkevannet. Bakterien kommer fra avføring.

Onsdag ble avføringsprøver testet for å finne ut om det kommer fra mennesker eller dyr.

Samme dag døde en 72 år gammel kvinne på Haukeland sykehus.

KILDEN: Høydebassenget på Øvre Kleppe på Askøy er trolig smittekilden. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Så mange er rammet

Inntil 15.000 innbyggere sør på Askøy har fått en ny hverdag.

Det er satt ut tanker, hvor askøyværingene kan hente vann. Flere holder barn hjemme, selv om skoler og barnehager er åpne.

Så langt har 64 vært innlagt, 15 av dem barn. Ifølge kommunen har over 2000 personer vært syke.

MIDLERTIDIG LØSNING: Gergely István Horváth fyller rent vann fra en av vanntankene som er satt ut på skoler i området. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Jakten på smittekilden

Kommunen tror smitten kommer fra et gammelt høydebasseng på Øvre Kleppe.

Torsdag ble det funnet fersk avføring fra hund og hjort på fjellet over høydebassenget. En av teoriene er at avføring kan ha funnet veien gjennom sprekker i fjellet og ned i vannbassenget fem meter under berge.

Kommunen har likevel ikke utelukket at det kan være forurensing fra kloakk eller andre menneskelige kilder som kan ha infisert drikkevannet.

Høydebassenget er en stor tank som ligger inni fjellet. Det ligger høyt for å få naturlig trykk i vannet ned til beboerne rundt.

Etter sykdomsutbruddet ble det tatt i bruk et nytt høydebasseng som stod klart. Likevel blir folk i området fortsatt bedt om å koke vannet.

Foreløpig venter man på svar på om de to dødsfallene kan knyttes til bakterien Campylobacter. Bakterien gir diarésykdom.

Campylobacter Ekspandér faktaboks Campylobacter er en bakterie som kan gi diarésykdom.

Du kan bli smittet gjennom forurenset mat eller vann, eller av smittede dyr eller fugler.

God personlig hygiene hjelper mot smitte.

I Norge er nærmere 60 prosent av tilfellene smittet ved utenlandsopphold, spesielt i Middelhavsområdet og Asia.

Campylobacter er spesielt vanlig hos ville fugler, men den finnes også hos storfe, sau, gris, hund, katt, fjærfe og fluer.

I sjeldne tilfeller kan bakterien smitte fra person til person gjennom dårlig håndhygiene.

Tarminfeksjonen starter som oftest noen dager etter at man er blitt smittet.

For campylobacteriose er tiden fra man er smittet til sykdomen bryter ut ett til ti døgn.

Sykdommen går i de aller fleste tilfeller over av seg selv. Symptomer ved campylobacteriose: Moderat feber og allmennsymptomer

Diaré, ofte med blod og slim

Magesmerter

Rundt 20 prosent har symptomer lenger enn én uke

Kan i sjeldne tilfeller gi leddbetennelse og lammelser Kilde: Folkehelseinstituttet