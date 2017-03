«Gummikule» i reke var ikke gummikule

NRK kunne i begynnelsen av måneden fortelle om funnet i en reke på Sotra. I et middagsbesøk fant Bjarne Fossen det som tilsynelatende var en gummibit i en reke.

Nå viser labratorieundersøkelser at det ikke var gummi.

– Jeg undersøkte reken med en lupe, og tok ut den antatte gummikulen. Ved nærmere ettersyn er det tydelig at dette verken er gummi eller plast, men noe organisk, sier overingeniør Bjørnar Beylich i Norsk institutt for vannforskning (Niva).

Bakgrunn: Gummibit spolerte rekefesten

Kan ha vært øye

Han er ikke helt sikker på nøyaktig hva det er, men er overbevist om at det ikke er plast eller gummi.

– Det kan være et rekeøye eller en bit av tang. Man ser at det tørker inn og er vev. Det er mykt og i hvert fall ikke plast, sier Beylich.

Fremmedlegemet har blitt presset inn i reken fra utsiden, mener han. I reken fant han også en bit av en reke – antakeligvis et bein eller rostrum (et slags nebb) – som heller ikke hørte hjemme der den var.

Les også: Ber regjeringen bla opp over én milliard til kampen mot søppel i havet

ØYE?: Det som først var en antatt gummikule, viste seg å være av organisk materiale. Forskeren som gjorde undersøkelsen tror det kan være et øye. Foto: Niva

Overrasket rekespiser

Etter at han leste saken på NRK, tok Beylich kontakt med Bjarne Fosse.

– Jeg hadde aldri tro på at det var noe gummi. Det er viktig for oss å ha en faktabasert samtale om plast i havet, sier han.

Fosse, som først meldte om reken, er overrasket over at det ikke var gummi.

– Det er overraskende når jeg gjorde en annen konklusjon, men jeg forstår at de gjør en mer pålitelig observasjon enn meg, men bortsett fra det er det ikke så mye mer å si, sier Fosse.

FORSKER: Bjørnar Beylich i Niva gjorde lupeundersøkelser av reken. Foto: Niva

Etterlyser kunnskap

Niva forklarer at de gjør slike undersøkelser for å få en faktabasert fremstilling av plastforurensning. Gåsenebbhvalen som ble funnet på Sotra satte dagsorden da det viste seg at den hadde 30 plastposer i magen.

Problemet med plastforurensning har blitt kjent for allmennheten, selv om forskere har visst om problemet lenge.

Nivas forskningssjef for vann og miljøgifter, Bert van Bavel, sier at unødvendig bruk av plastprodukter må begrenses, og at man må ta avgjørelser basert på kunnskap.

– Det er viktig at man forsterker kunnskapen om kilder, spredning og miljøeffekter av plast, sier van Bavel.