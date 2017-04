– Veldig alvorlig, bekymringsfullt og helt uakseptabelt

Syv personer i alderen 17 til 19 år ble pågrepet da en hjemmefest i Glaskaråsen i Åsane i Bergen natt til søndag kom ut av kontroll. Tre av dem er siktet for vold mot politiet. Blant annet skal en politikvinne ha blitt sparket av en 17 år gammel jente, og en politimann ha blitt bitt i fingeren.

Festen ble arrangert av medlemmene på en russebuss, men ifølge politiet oppholdt det seg totalt 60-70 personer i og utenfor boligen da opp mot ti patruljer rykket ut for å stanse festen etter klager på bråk.

– Det var ingen som ønsket å etterkomme politiets pålegg om å forlate festen. Det ble kastet stein, flasker og snøballer på politiet, sa operasjonsleder Kjersti Eidsnes i Vest politidistrikt til NRK søndag.

De syv pågrepne ble søndag avhørt og løslatt. Politiet ser svært alvorlig på saken.

– Slik vi ser det, er dette noe annet enn en ordinær ordensforstyrrelse. Her har det gått litt over styr, det virket noe organisert, og det var tilløp til opptøyer, sa leder for fellesoperativ enhet i Vest politidistrikt, Morten Ørn, søndag.

– Helt uakseptabelt

Mandag sier visepolitimester med ansvar for Hordaland i Vest politidistrikt, Olav Valland, til NRK at han ser på hendelsene som uakseptable.

– Politiet har en ekstra beskyttelse basert på det samfunnsoppdraget vi har, og en del av det er å opprettholde lov og orden. Når dem en skal veilede da går til angrep på politiet, så er det veldig alvorlig. Det er rett og slett bekymringsfullt og helt uakseptabelt, sier Valland.

Han mener det er alvorlig dersom helgens hendelse representerer en tendens til at ungdom har mindre respekt for politiet, men bergenspolitiets erfaringer gir ikke tydelige indikasjoner på at så er tilfelle.

– Det er utrolig beklagelig hvis det skal være en tendens til at ungdomsgjenger rett og slett angriper politiet, men vi opplever ikke at det er noen voldsom dreining, sier visepolitimesteren.

KAN VENTE FENGSEL: – Bøter er også aktuelt, men fengsel er hovedregelen, sier visepolitimester Olav Valland. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Risikerer fengsel

De tre personene som er siktet for vold mot politifolkene kan vente seg bøter eller fengsel. Mest sannsynlig det sistnevnte, ifølge Valland.

– Det er ganske strenge bestemmelser som beskytter offentlige tjenestemenn. Vanligvis er det snakk om ubetinget fengsel. Bøter er også aktuelt, men fengsel er hovedregelen, sier han.

Etter fjorårets alvorlige hendelser under russefeiringen i Bergen, har politiet vært opptatte av å følge opp russen tett på forhånd i år. Valland forteller at politiet allerede har vært i kontakt med russestyret etter hendelsen i Glaskaråsen natt til søndag.

– Vi har god dialog, og regner med at russefeiringen skal foregå anstendig, sier visepolitimesteren.