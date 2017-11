– TV 2-ansatt fikk fornyet kontrakt tross flere bekymringsmeldinger

TV 2s sportsredaktør Vegard Jansen Hagen har de siste dagene vært under press etter at han innrømmet at han i over et år satt på opplysninger om alvorlig seksuell trakassering i TV 2 uten å gripe inn.

Hagen erkjente samtidig at alle de fem kjente trakasseringssakene i TV 2 er knyttet til sportsavdelingen.

En av disse sakene dreier seg om en av avdelingens profiler. Redaktøren skal i nærmere halvannet år ha sittet på opplysninger om at vedkommende skulle ha trakassert flere kvinnelige medarbeidere før profilen til slutt mistet jobben.

Ifølge VG hadde sportsredaktøren samme dag som de skulle fornye kontrakten til den aktuelle medarbeideren, invitert en av de berørte kvinnene til samtale.

– Grove episoder

I denne samtalen skal han ifølge avisen ha fått beskrevet flere grove episoder sportsprofilen hadde vært involvert i.

En annen kvinne sier også til VG at hun hadde blitt seksuelt trakassert av samme person, og etter det avisen kjenner til, ble også dette varslet om i samme møte. Likevel ble kontrakten fornyet.

Først et drøyt år etter samtalen og kontraktsfornyelsen skal personen ha fått sparken.

Samtidig bekrefter tidligere TV 2-kommunikasjonsdirektør Rune Indrøy overfor Nettavisen at en av kvinnene som ble utsatt for trakasseringen, ble sagt opp under TV 2s nedbemanningsrunde i januar.

– Etter min oppfatning var det nær sagt et selvskudd å sparke vedkommende i nedbemanningsprosessen, sier Indrøy.

Kan ikke gå inn i enkeltsaker

OPPFORDRER ANSATTE OM Å MELDE I FRA: Organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah C.J. Willand i TV 2. Foto: Emil Weatherhead Breistein / NTB scanpix

TV 2 har tidligere erkjent at ledelsen i flere tilfeller har reagert for sent når de har blitt informert om trakassering. De nye opplysningene svarer de på gjennom organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah C.J. Willand.

Hun gir samme kommentar til VG og Nettavisen:

– Siden vi aktivt ønsker å senke terskelen og oppfordrer alle til å melde fra om både gamle og eventuelt nye saker, er det naturlig at det kommer mange henvendelser fra mediene. Av hensyn til de personene det gjelder og ikke minst arbeidslivets lover og regler, kan vi ikke snakke om enkeltsaker og personalsaker. Selv om disse sakene og det som skjer nå har en helt spesiell ramme, kan vi rett og slett ikke hoppe bukk over spillereglene.

– På generelt grunnlag kan jeg si at den nedbemanningen som TV 2 gjennomførte i fjor, ble gjennomført i tråd med de lover og regler vi skal følge i slike saker. Det vil si at både kompetanse, ansiennitet og eventuelle sosiale forhold inngikk i totalvurderingen av hvem som var overtallige.

– Et eventuelt varsel om kritikkverdige forhold vil selvfølgelig ikke spille negativt inn i en slik vurdering, sier hun.