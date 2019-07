– Ekstrem situasjon på kaos-strekning – politiet sto i kø i halvannen time

Tidligere denne uken havnet en motorsyklist i en ulykke på strekningen mellom Kinsarvik og Hardangerbrua på riksvei 13.

Politiet kom frem til stedet i tide. Men det var ingen selvfølge, ifølge politioverbetjent ved Hardanger lensmannsdistrikt, Øystein Torsnes.

– Denne gangen gikk det fint. Men på tilbakeveien sto vi halvannen time i kø. Det er stadig problemer med køer som hoper seg opp på denne strekningen, sier Torsnes.

– Økning i år

Politioverbetjenten kaller strekningen for en problemstrekning, og det er ikke for ingenting. Problemer med kø og kork i området, særlig på sommerstid er et tilbakevendende problem.

Ifølge Torsnes er problemet ekstremt i år.

– Dette er en utfordring for oss når vi må bruke strekningen til utrykning. Det gjelder også for ambulanse og brannvesen, sier han.

Det er ikke bare politiet som mener det er økt trafikk i sommer, sammenlignet med tidligere år. Randi Elisabeth Oppedal bor på Tveisme, rett ved problemstrekningen.

STREKNINGEN: Strekningen går mellom Bjotveit og Odda i Hardanger. Foto: Synne Gjul Wroll-Evensen / NRK

– Det er ikke tvil om at situasjonen er verre i år. Når trafikken har økt så mye og folk ikke behersker kjøretøyene de er på veien med, så sier det seg selv at det blir et problem, sier hun.

Oppdeal er administrator på Facebook-gruppen «Verre enn kolonnekjøring Kyrkjenes - Bjotveit». Gruppen har 1500 medlemmer og det blir delt nye innlegg nærmest daglig fra frustrerte bilister.

Vegen kom på sjette plass i NRKs kåring av Norges verste veier.

– DRITTLEI: Randi Elisabeth Oppedal bor på Tveisme i Kinsarvik. Hun sier hun er drittlei av hele situasjonen. Foto: Tale Hauso / NRK

– Flere er bekymret

Seksjonsleder i Statens vegvesen, Carl-Erik Nielsen, sier de ikke har tall på hvorvidt det har vært en økning i sommer, før til høsten. Han kan likevel bekrefte at det har vært en økning i trafikk de siste årene.

– Vi har hatt tett kontakt med Ullensvang herad, reiselivet og Hardangerrådet som har vært bekymret for strekningen, sier han.

I fjor ble det satt opp et trafikklys for å regulere trafikken på den mest utsatte strekningen. Torsnes i politiet mener dette har hjulpet på situasjonen, men er likevel ikke fornøyd.

– Det er andre strekninger på dette strekket som er like problematisk. Vi har håpet at det skal bli gjort noe på riksvei 13 lenge, sier han.

Foto: Randi Elisabeth Oppedal / Privat

Satt i gang reguleringsplan

Nielsen i Vegvesenet sier at de er i gang med en reguleringsprosess knyttet til den problematiske strekningen. Arbeidet vil ifølge ham ta opp mot to år.

– Når den planen er kjørt gjennom, har vi et sterkt faglig grunnlag for at Samferdselsdepartementet skal finne rom til å utbedre denne strekningen, sier han.

Han sier seg enig med politiet i at det er problematisk om de skulle ha problemer med utrykning i området.

– Jeg har forståelse for den reaksjonen. Statistisk sett har det ikke vært slike hendelser, men det er ikke særlig hyggelig, sier Nielsen.