– Dette viser at tiggeforbud er unødvendig

– Det er kjempegledelig. Jeg håper dette fortsetter, sier sosialbyråd i Bergen, Erlend Horn (V).

Etter at Brennpunkt-dokumentaren «Lykkelandet» ble sendt i april, har det vært en kraftig nedgang i kriminalitet i Bergen. Prostitusjonsmiljøet forsvant over natten, vinningskriminaliteten blant rumenere og bulgarere er halvert og det har ikke vært pinkodekriminalitet siden.

Både politiet og Utekontakten opplyser til NRK at det også er færre tiggere i bybildet denne våren og sommeren enn tidligere.

Horn mener det viser at det ikke er nødvendig å forby tigging.

– Dette viser at det er fullt mulig å gjøre noe med organisert kriminalitet uten å innføre et tiggeforbud. Politiet har hatt en større innsats rettet mot dette, og NRK har gjort en viktig jobb med å avdekke. Det i seg selv har vist seg å være forebyggende, sier han.

– Må ha strengt regelverk

Stortingsrepresentant Helge André Njåstad (Frp) gleder seg også over mindre kriminalitet, men mener fortsatt at et forbud mot tigging er veien å gå.

Helge André Njåstad (Frp) Foto: Johan Moen / NRK

– Norge skal ikke være en frihavn for kriminelle. Derfor må vi ha et strengt regelverk, og tiggeforbudet er en del av det, sier han.

Njåstad peker på at man i «Lykkelandet» ser en klar sammenheng mellom tigging og kriminell virksomhet.

– Dokumentaren har bevist at Frp har hatt rett hele tiden. Det er en sterk kopling mellom tigging og annen kriminalitet, og det er noe vi gjennom et tiggeforbud ønsker å sette en stopper for.

Mener debatten ikke tar opp hovedproblemet

Sosialbyråd Horn er opptatt av ikke å skjære alle tiggere over én kam.

– Enkelte kriminelle bruker tigging som et skalkeskjul, men dette gjelder også andre lovlige aktiviteter, som for eksempel restauranter og massasjestudioer, uten at det er snakk om å forby dette, sier han.

Debatten om et tiggerforbud tar ikke opp det viktigste problemet, mener han.

– Jeg håper vi i fremtiden kan få en debatt om hvordan vi løser de virkelig vanskelige problemene, som ikke er hvorvidt vi skal avskaffe tigging eller ei, men hvordan vi kan hjelpe mennesker ut av organisert kriminalitet og forhindre menneskehandel.