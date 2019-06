Anna Elisa Tryti var den siste til å takke for seg, da hun trakk seg som byråd for byutvikling mandag. Listen over forsvunne profiler i politikken i Norges nest største by er lang.

Fra byrådet som gikk på i 2015 er det bare to av sju som fortsatt sitter.

I samme periode har noen av byens største profiler trukket seg fra alle parti.

Bergen er dermed et eksempel på en trend i norsk politikk: Svært mange folkevalgte eller utnevnte lokalpolitikere forsvinner i løpet av en fireårs periode.

To tredeler av norske kommunepolitikere byttes ut ved valg, ifølge Universitet i Bergen.

– Typisk norsk

Det er lokalvalgekspert Jacob Aars som står bak tallene.

Men selv om ansiktene byttes ut, er det ikke nødvendigvis noe negativt i det, ifølge ekspertene. Snarere tvert imot, mener Aars.

– Norske kommuner kjennetegner av stort personskifte, stor utskifting. Dette er ikke noen ny situasjon i norsk lokalpolitikk, og kanskje en av styrkene i norsk politikk, i og med at mange får erfaring, sier Aars, som er instituttleder på Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen.

Politikere i Bergen som har gitt seg i løpet av bystyreperioden 2015-2019 Ekspandér faktaboks Torstein Dale (R)

Oddny Miljeteig (SV)

Hilde Maria Boberg Andresen (SV)

Sondre Båtstrand (MDG, nå uavhengig)

Harald Schjelderup (Ap)

Anna Elisa Tryti (Ap)

Pål Hafstad Thorsen (Ap) (delvis)

Dag Inge Ulstein (KrF)

Rebekka Ljosland (KrF)

Idun Bortne (V)

Trude Drevland (H)

Martin Smith-Sivertsen (H)

Jana Midelfart Hoff (H)

Dag Skansen (H)

Christian Haugen (Frp)

Silje Hjemdal (Frp)

– Vi mister noen av de mest profilerte politikerne og de som er mest kjent for velgerne, men det er ikke så sikkert at det har så store konsekvenser, sier han.

En av dem som ikke stiller til gjenvalg er Torstein Dahle, tidligere leder i Rødt, og bypolitiker i Bergen gjennom 32 år.

– Jeg synes det er riktig å slippe yngre folk til. Vi har ikke så mange representanter, så dermed følte jeg at det var tid til å trekke seg tilbake, og gi andre muligheten til å flere folk muligheten til å utfolde seg i bystyret, sier han.

FOLKEKJÆR: Trude Drevland er en av profilene som er ute av bergenspolitikken. Her fra Bergen Pride i 2018. Foto: Dag Harald Kvammen Andersen / NRK

Tror SV kan merke profiltap

Johan Giertsen står bak nettsiden Poll of polls, som samler meningsmålinger. Han er selv tidligere Høyre-politiker i Bergen bystyre, og mener at det er et tap når profiler med lang erfaring forlater politikken.

– Det er et tap for byen, for dette er politikere med lang fartstid, erfaring og kompetanse, sier han.

Men om det kan få konsekvenser i valget er derimot usikkert.

– Hvordan den store utskiftningen vil slå ut for partiene i valget er vanskelig å spå. For eksempel mister SV en erfaren politiker i Oddny Miljeteig. Da kan det merkes. Hvor mye er umulig å si, for det er så mange andre faktorer som påvirker velgerne, sier Giertsen.

