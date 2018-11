Det skriver partiet i en pressemelding.

Oddny Miljeteig (64) har lang fartstid i partiet. Hun har vært bystyrerepresentant i Bergen siden 2003, og ble i 2015 valgt til nestleder på SVs landsmøte – en stilling hun to år senere måtte trekke seg fra på grunn av helseplager.

– Nå har jeg vært listetopp i fire valg. Jeg begynner å bli godt voksen og har hatt mine helseutfordringer. Jeg kan ikke holde på til det gror mose på meg, sier Miljeteig til NRK.

Stiller på æresplass

64-åringen har takket ja til sisteplassen på den nye valglisten til Bergen SV, den såkalte æresplassen.

– Nå er det på tide at andre i partiet tar det sosialistiske arbeidet i bystyret i Bergen videre, sier Miljeteig.

Av saker hun er mest stolt av, trekker hun frem kampen for å få ned køen for boliger til utviklingshemmede.

SV-TOPPER: Oddny Miljeteig er kjent som en av de mest markante og fargerike personene i SV. Her sammen med en annen bergenser i partiet, partileder Audun Lysbakken. Foto: Tor Erik H. Mathiesen / NTB scanpix

Partileder Audun Lysbakken takker Miljeteig for innsatsen i pressemeldingen.

– Hun har hatt utrolig stor betydning for at SV har blitt et så stort parti i Bergen, utrettelig engasjert og folkekjær som hun er. Hun har også spilt en viktig rolle i gjenreisningen av partiet nasjonalt, og betydd mye for meg personlig helt siden jeg kom inn i partiet. Vi er veldig stolte av Oddny, sier Lysbakken.

Det er ennå ikke klart hvem som erstatter Miljeteig som førstekandidat for Bergen SV ved neste års valg. Ny valgliste vil bli presentert 7. november, før den endelig skal behandles på nominasjonsmøtet i slutten av januar.

KrF-byråd tar en pause

En annen markant politiker i bergenspolitikken kunngjorde også i dag at hun tar en pause. Helsebyråd Rebekka Ljosland fikk mye oppmerksomhet da hun som 24-åring ble tidenes yngste byråd i Bergen. Valget om å nå tre ut av politikken begrunner med et ønske om å prioritere familielivet, skriver hun i en melding på sin Facebook-side.

«Men til tross for en kortere eller lengre pause, vet jeg en ting helt sikkert; Jeg er ikke ferdig med politikk, og jeg er ikke ferdig med KrF», skriver Ljosland.