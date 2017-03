Vil ha oppreisning for ofre i barnevernssak

Stiftelsen, som siden starten i 1993 har arbeidet for utsatte grupper i samfunnet, har mye av sin opprinnelse nettopp i kommunen Nordre og Søndre Land, fordi tidligere generalsekretær Ola Ødegaard kommer derfra.

Oppreisning ikke bare for gamle saker

ØNSKER KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING: generalsekretær i Stiftelsen Rettferd for taperne, Tor Bernhard Slaathaug. Foto: Alexander Nordby / NRK

– Her har det vært systematiske brudd og da bør vi også få en ordning som er systematisk når det gjelder oppreisningsordninger, sier generalsekretær Tor Bernhard Slaathaug.

– Når man har kludret det til, må man også rydde opp.

1. mars ble det kjent at det er begått lovbrudd i 89 prosent av sakene Land barnevernstjeneste har ansvaret for. Fylkesmannen uttalte at det aldri har vært en sak av tilsvarende omfang i Oppland, og at dette også en stor sak på nasjonalt plan.

Oppreisningsordninger gjelder ofte for saker langt tilbake i tid, men Stiftelsen Rettferd for taperne mener at de to kommunene nå har mulighet til å gå foran og vise veg til en ny praksis der det gis oppreisning i pågående saker.

– Dette vil være nytt i Norge. Tidligere har jo oppreisning kun vært knyttet til historiske saker, sier Slaathaug.

– Kan virke forebyggende

POSITIV TIL OPPREISNING FRA KOMMUNENE: Stortingsrepresentant Kjetil Kjenseth (V) fra Oppland. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Stortingsrepresentant Kjetil Kjenseth (V) fra Oppland sier at det ikke er noe i vegen for at kommunene selv kan opprette erstatningsordninger.

– Dette kan også virke forebyggende. Det kommunale hjelpeapparatet kan gjennom dette utvikle sin egen kultur og sin egen kompetanse, sier han.

Avventende ordfører

Ordfører Ola Tore Dokken i Nordre Land sier at han er åpen for forslaget, men at det er for tidlig å si noe konkret.

– Vi har en god dialog med stiftelsen i mange saker, og på lang sikt tar vi gjerne en diskusjon om muligheten for en oppreisningsordning.