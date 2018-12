– Jeg hadde fryktet at det skulle bli mindre, men han ble ikke trodd på noen punkter. Det er en lettelse, sier Janne Jemtlands storebror Terje Opheim om den 18 år lange dommen mot Svein Jemtland.

Han har fulgt rettssaken mot svogeren tett og forteller at familien har stått sammen i sorgen.

– I går feiret vi bursdagen til Janne. Hadde hun levd hadde hun blitt 37 år i går. Det var en rar dag, sier Opheim.

Ingen formildende omstendigheter

Tingrettsdommer Trond Christoffersen startet rettsmøtet mandag formiddag med å lese opp domsslutningen før han gikk videre til begrunnelsen for dommen.

– Det foreligger ingen formildende omstendigheter, men en rekke skjerpende omstendigheter, leste han.

Straffen retten har kommet frem til er like lang som aktors påstand. Statsadvokat Iris Storås ba under sin prosedyre om 18 års fengsel for 47-åringen. Jemtlands forsvarere la ned påstand om frifinnelse for sin klient.

LESER DOMMEN: Tingrettsdommer Trond Christoffersen la mandag formiddag frem dommen mot Svein Jemtland i Hedmarken tingrett.

Anket umiddelbart

I tillegg til fengselsstraffen dømmes brumunddølen til å betalte 400.000 kroner i erstatning til begge sønnene. Retten har kommet frem til at ekteparets to mindreårige gutter skal tilkjennes en høyere erstatning enn det normerte beløpet.

– Barna er forberedt på en lang fengselsstraff. Det er en belastning med denne saken og med en anke, sa bistandsadvokat Inger Johanne Reiestad Hansen.

Jemtland fradømmes også retten til å arve sin kone. I tillegg til betaling av erstatning dømmes Jemtland til inndragning av en pistol, et magasin og et antall patroner.

Han oppga mandag han var innforstått med innholdet i dommen og at han ønsket å anke på stedet.

– Han er uenig i dommen og har anket. Vi mener det er en for strengt utmålt straff, sier hans forsvarer Ida Andenæs.

– Etter vår vurdering er dette en riktig dom. Retten er enig i at det er en handling som fremstår som en ren henrettelse, sier aktor Iris Storås.

Se NRKs krimkommentator Olav Rønnebergs vurdering av dommen:

NRKs krimkommentator Olav Rønneberg om dommen mot Svein Jemtland i Hedemarken tingrett. Reporter Anne Kari Løberg

Mener Jemtland trakk av pistolen

– Det finnes ingen tekniske bevis som knytter Svein Jemtland til drapshandlingen, men heller ingenting som styrker hans forklaring, leste dommeren.

Han karakteriserte Jemtland som en kald og kalkulerende drapsmann. Retten mener 47-åringen handlet forsettlig under drapet og at han har arbeidet systematisk for å fjerne spor i ettertid.

– Det fremstår som en ren henrettelse med et skudd rett i panna, leste Christoffersen fra dommen.

Forklaringen tilbakevises av sakkyndige

Svein Jemtland ble i oktober tiltalt for drap på kona Janne Jemtland som forsvant fra hjemmet sitt i Brumunddal i Hedmark natt til 29. desember i fjor. Ektemannen meldte henne savnet og en stor leteaksjon ble satt i gang for å finne tobarnsmoren.

FUNNET: Janne Jemtland ble 13. januar 2018 funnet død ved Eid bru. Til kroppen hadde hun festet et batteri på 38 kg. Foto: Elias Engevik

To uker senere ble hun funnet død på bunnen av Glomma ved Eid bru. Ektemannen ble siktet og senere tiltalt for drap på den 36 år gamle kvinnen.

Jemtland forklarte i retten at kona ble skutt ved et uhell etter en krangel utenfor ekteparets bolig. Han oppgir at han fikk panikk og valgte å dumpe henne i vann for å skjule sporene etter hendelsen.

Obduksjonsrapporten viste at kona var påført en alvorlig skuddskade i hodet og at hun døde av drukning. Rettsmedisinerne forklarte i retten at tobarnsmoren trolig ble senket i vann få timer etter at hun ble skutt.