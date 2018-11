– Dette er stump vold som ved slag, spark eller fall, opplyste rettsmedisiner ved Oslo universitetssykehus, Silje Osberg i retten tirsdag.

Da Osberg og kollega Per Hoff-Olsen gjennomførte rettsmedisinske undersøkelser av Janne Jemtland etter at hun ble funnet, fant de en rekke blåmerker på 36-åringens kropp. Flere av ribbeina var også brukket.

– Det kan være støt mot eller slag mot kroppen med en stump gjenstand eller en overflate som en håndflate, sier Osberg.

I politiavhør har Jemtlands eldste sønn forklart at han tror moren ble dratt ned en trapp og at han hørte henne rope «slipp meg». Rettsmedisineren bekreftet i retten at blåmerkene kunne stamme fra fingertrykk.

Den tiltaltes forsvarere spør om blåmerkene kunne oppstått etter at Jemtland var skutt og da tiltalte håndterte kroppen. Rettsmedisinerne sier de kun kan si at blåmerkene har oppstått mens hun var i live.

Hadde sand i lungene

Ifølge tiltalen ble tobarnsmoren skutt ved 02.15-tiden fredag 29. desember 2017. Rettsmedisinerne opplyste retten om at skuddskaden ikke var momentant dødelig, men at hun trolig gikk inn i en komaliknende tilstand umiddelbart. Skadene etter skuddet omtales som omfattende.

FUNNET: Jemtland ble funnet ved Eid bru i Våler i Hedmark. Foto: Bjørn Opsahl / NRK

Jemtland ble funnet død på 2.5 meters dybde i Glomma ved Eid bru 13. januar. Dødsårsaken opplyses å være drukning.

– Lungene har forandringer som ofte ses ved drukning, sier Osberg.

I Jemtlands luftveier ble det funnet sandkorn.

På spørsmål fra aktor Iris Storås om Janne Jemtland kunne overlevd hvis hun hadde kommet på sykehus, svarte rettsmedisineren at hun ikke tror det hadde vært mulig å redde henne.

Kunne se livstegn

Under etterforskningen ba politiet rettsmedisinerne om å svare på hvor lenge den avdøde kunne ha vært i live etter at hun ble skutt og hvilke livstegn man kunne forvente rett etterpå. Osberg anslår at skaden ville ført til død få timer etter at den ble påført.

– Døden ville inntreffe etter relativt kort tid med en slik skuddskade, vi har anslått tiden til maksimalt to-tre timer, sier Osberg.

Ifølge rettsmedisinerne er det grunn til å tro at det var mulig å observere både pust og puls etter skuddet. Under sin forklaring i forrige uke sa den tiltalte ektemannen at han sjekket konas puls etter at skuddet gikk av. Han hevder han ikke så eller hørte livstegn fra kona.

Den tiltalte har også forklart at han kjørte rundt med konas kropp i bilen i et døgn før han dumpet henne i Glomma. På spørsmål fra aktor om det dette kan være tilfelle svarer rettsmedisinerne nei.

– Da burde det vært mere tydelige merker på kroppen, svarer Osberg.