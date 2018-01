Janne Jemtlands forsvinning et mysterium: Dette vet vi om saken

Janne Jemtland (36) forsvant fra sitt hjem i Veldre i Brummunddal rundt klokken 02.00 natt til 29. desember. Foto: Politiet

36-åringen fra Brumunddal i Hedmark forsvant natt til 29. desember 2017.

Hun hadde vært ute på fest med ektemannen, og skal ifølge politiet ha forlatt hjemmet i Brennliora i Veldre i Brummundal rundt klokken 02.00.

Tekniske undersøkelser viser at telefonen til tobarnsmoren slår inn på en basestasjon i Brummunddal klokken 05.50 29. desember.

Det er alltid knyttet en viss usikkerhet rundt tekniske undersøkelser rundt bruk av mobiltelefon, men politiet har altså ingen andre spor etter den savnede tobarnsmoren i et tidsrom på nesten fire timer.

Naboer håper på rask avklaring: – Dette er en forferdelig sak

Meldes savnet

Ifølge VG har ikke politiet ville kommentere om registreringen skjedde som følge av aktiv bruk. Et titalls vitner er avhørt i saken, og politiet skal ha fått inn flere tips og observasjoner.

På morgenen dagen før nyttårsaften, 30. desember, blir Jemtland meldt savnet av ektemannen. Nyttårsaften satte i gang en leteaksjon på nyttårsaften, men denne ble innstilt på grunn av kraftig snøfall i området der hun forsvant.

Om kvelden 4. januar sperret politiet av et område i Brummunddal, etter at de hadde fått opplysninger av en hundeier om at det var funnet spor i snøen.

Stedet, som er ved Fagerlundvegen i Brummundda, ligger i underkant av en mil unna hjemmet til Jemtland og ektemannen. Det er et grisgrendt, med lite bebyggelse.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. Blodsporene ble funnet i underkant av en mil unna Jemtlands hjem. Politiet påpeker at Jemtland kan ha tatt flere alternative ruter til funnstedet. De er heller ikke sikre på om hun har kommet seg dit til fots.

Blodfunn langs veien

Om morgenen 5. januar opplyste politiet at de hadde funnet betydelige rester av blod i et område som dekkes av basestasjonen der Jemtlands telefonbruk sist ble registrert. Kripos ble også koblet inn for å bistå med etterforskningen.

På ettermiddagen 5. januar ble det bekreftet at blodet tilhører Janne Jemtland. Etterforskningen gikk dermed inn i en ny fase, der også letingen intensiveres. Politiet behandler nå forsvinningen som en kriminalsak, der en av teoriene er at Jemtland har blitt påkjørt.

Fredag kveld gikk politiet fra dør til dør i området, og store styrker gikk mangard på jordene rundt blodfunnet og saumfarte snøen. Sivilforsvaret bisto med 28 personer i søket.

Nye blodfunn

Lørdag 6. januar ble det gjort nye blodfunn, et annet sted enn veikanten der politiet fant blod som tilhørte Jemtland torsdag 5. januar. Politiet vil analysere funnet for å avklare om det tilhører den savnede kvinnen.

– Politiet undersøker nå det nye funnstedet og har forespurt Sivilforsvaret om bistand til søk. Området vil nå bli grundig undersøkt, samtidig som etterforskningen pågår for fullt, heter det i en pressemelding fra politiet lørdag ettermiddag.

Lørdag formiddag opplyser at det fortsatt jobbes med søk og videre etterforskning i saken, med bistand fra Kripos. Politiet konsentrerer seg nå om rundspørringer fra savnedes bopel og ned mot Brummunddal, for å kartlegge Jemtlands bevegelser.

Politisperringer i Fagerlundvegen i Brumunddal fredag kveld. Blodspor funnet i området er bekreftet å stamme fra 36 år gamle Janne Jemtland som har vært savnet siden 29. desember. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Ingen mistenkte

Ifølge politiet kan Jemtland ha tatt flere alternative ruter fra hjemmet i Veldre til Fagerlundvegen. Politiet er heller ikke sikre på om Jemtland har tatt seg dit til fots.

Politiet ber om tips i saken, og oppfordrer alle involverte om å melde seg for politiet. Politiet ønsker også kontakt med personer som har vært i området der Jemtland sist ble observert ved 02-tiden natt til 29. desember.

Politiet opplyser at det foreløpig ikke er noen mistenkte i saken.