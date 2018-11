Svein Jemtland: Jeg kom til et «point of no return»

Den andre rettsdagen startet med at aktor Iris Storås fortsatte sin utspørring av Svein Jemtland.

Den tiltalte ektemannen har forklart og står fast ved at Janne Jemtland lå bak i bilen gjennom natta og til ut på neste dag før han dumpet liket i Glomma ved Eid bru.

Påtalemyndigheten på sin side mener at Janne Jemtland døde av drukning etter to til tre timer etter skuddet traff henne i panna. Politiet mener at Janne Jemtland ble skutt ved 2-tiden natt til 29. desember.

Lik i bagasjerommet

Svein Jemtland forklarte at bilen med liket av Janne sto parkert hjemme på gårdsplassen.

– Gjorde du deg noen tanker om at guttene dine kunne seg deg inn i bilen, ville aktor vite.

Jemtland forklarte videre at han kjørte rundt på dagen den 29. desember blant annet til en bensinstasjon og snakket med bekjente i Brumunddal.

Han besøkte også en venn og leverte noen bensin han hadde kjøpt tidligere på dagen. Her parkerte han bilen på gårdsplassen mens han prøvekjørte en snøscooter.

– Gjorde du deg noen tanker om at noen kunne oppdage at du kjørte rundt med et lik?, spør aktor Iris Storås.

– Jeg tenkte ikke helt klart, svarer tiltalte.

«Point of no return»

Etter å ha kjørt rundt i sin egen bil til forskjellige steder i Brumunddal, tok Jemtland kontakt med en bekjent for å spørre om han kunne låne bilen hans. Ifølge sin egen forklaring, trengte han en ny bil for å bli kvitt liket av Janne.

– Jeg kom til et point of no return og måtte prøve å skjule det som kunne ha innvirkning på meg. Da tenkte jeg det var greit å bruke en bil som ikke var registrert på meg, sier tiltalte.

Da Jemtland møtte vennen han ville låne bilen av, lå Janne fortsatt bak i bilen, forklarer han.

Han sa ikke hvorfor han trengte å låne bilen og ba vennen slå av mobiltelefonen sin. Han sa også til denne vennen at dersom politiet spurte dem om møtet og bruken av bilen, så skulle han si at de møttes på brannstasjonen på Brumunddal.

Jemtland ba ham si at de møttes der for å kjøpe øl.

I avhør har Jemtland endret på denne forklaringen, sier Iris Storås.

Etter møtet reiste 47-åringen hjem igjen til gården. Rundt midnatt reiste han opp og hentet bilen hadde avtalt å låne.

Derfra gikk turen videre til Eid bru, hvor Janne senere ble funnet. Han var kledd i kjeledress og engangshansker. Med seg hadde han bilbatteriet som han festet til Janne Jemtland.

– Hvor lang tid tar det fra du kommer til Eid bru, til du dumper ho over rekkverket?, spør aktor.

– Jeg kan tenkte meg at det ikke tar så lang tid, svarer Jemtland.

– Ser du noen andre? Biler eller mennesker?

– Nei.

På vei tilbake fra Eid bru kvittet han seg med pistolen og kjører den lånte bilen tilbake. De resterende kulene og kjeledressen ble også kastet.

Etter dette reiser han tilbake til huset og sender en melding til sin avdøde kones telefon.

«Hei, kan du ringe oss? Gutta og jeg er bekymret», sto det i tekstmeldingen.

Sier dødsfallet var en ulykke

Under den første dagen i rettssaken, forklarte Svein Jemtland at dødsfallet var en ulykke.

Ifølge Jemtland hadde han og kona kommet hjem fra en romjulsfest natt til 29. desember i fjor. Kort tid etter dette hadde det oppstått en krangel hjemme i huset.

Ifølge Jemtland startet krangelen fordi han noen dager tidligere hadde lastet ned dating-appen Tinder og fordi han hadde vært full på den nevnte bygdefesten.

Krangelen startet på soverommet, hvor Janne ikke ville at ektemannen skulle komme inn. Svein Jemtland fortalte at kona fant fram en pistol fra soveromsskuffen sin.

Ifølge tiltalte skal Janne Jemtland ha vært «dritforbanna» under krangelen, og hun skal ha truet med å «skyte av ham balla». Krangelen fortsatte fra soverommet og gjennom huset helt til inngangsdøra.

I tumultene som oppsto, falt ekteparet i bakken rett utenfor huset. Ifølge Jemtland gikk pistolen av og traff Janne i hodet da ekteparet traff bakken.

Den eldste sønnen var hjemme da dette skjedde, og våknet opp av et smell.

Han sa at grunnen til at han ikke kontakt politi eller ambulanse i etterkant av skuddet, var fordi han var i en sjokktilstand.

– Jeg var i sjokk, jeg vet ikke hva slags tanker jeg hadde. Det var helt ubeskrivelig. Helt fryktelig, sa han i retten.