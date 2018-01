Slik kan politiet oppklare Jemtland-saken

36 år gamle Janne Jemtland forsvant fra sitt hjem for ti dager siden. Noen der ute vet hva som skjedde, skriver NRKs krimkommentator Olav Rønneberg. Foto: Politiet

Det siste sikre livstegnet etter Jemtland er fra 29. desember. Et stort antall politietterforskere jobber nå med å oppklare forsvinningsmysteriet.

I tillegg kommer store mannskaper ute. Både politifolk og personell fra Sivilforsvaret har i hele dag søkt i områdene rundt stedet der det siste blodfunnet ble gjort.

Men det er et vanskelig arbeid, det er et stort og krevende terreng. Lokale kjentfolk anslår at det har kommet minst 15 centimeter nysnø den siste uken.

Samtidig jobber tiden mot politiet, og det tok flere dager fra kvinnen forsvant før det første blodfunnet ble gjort. Det blir stadig klarere at man står overfor en kriminalsak, og mye tyder på at det dreier seg om en drapssak.

Ubesvarte spørsmål

Fortsatt står mange spørsmål ubesvart. Hva har skjedd med Janne? Hvor er den savnede kvinnen? Hvordan kan det ha seg at blodet hennes er funnet på to forskjellige steder, over én kilometer fra hverandre? Hvor hadde hun tenkt seg den natten hun forsvant hjemmefra?

Parallelt med letearbeidet er det nå klassisk politiarbeid som gjelder for at politiet skal løse gåten.

Gjennom hele helgen har en rekke politifolk, både fra lokalt politi og Kripos, vært i sving med konkrete etterforskningsskritt:

Hundepatruljer fra politiet har fortsatt søkene på jorder, gangveger og i skogsområder mellom de to funnstedene.

Kriminalteknikere fra Kripos har i samarbeid med lokale teknikere fortsatt arbeidet med å granske funnstedet. Etterforskerne har også fått bistand av en gårdbruker med gravemaskin for å gå gjennom en gjødselhaug på et jorde like i nærheten. Når mørket falt på fortsatte politifolk iført hodelykter arbeidet på jordet.

Politimannskaper i sivil har i dag gått fra dør til dør hos beboerne i nærheten av det siste funnstedet. Politifolkene fotograferte også alle biler som stod parkert i nabolaget.

En gravemaskin er tatt i bruk for å grave i flere gjødselhauger på gården politiet har undersøkt i dag. Foto: Lars Erik Skrefsrud/NRK

Tidslinje

I tillegg til etterforskningen ute står den taktiske etterforskningen sentralt. Den taktiske etterforskningen, altså vitneavhør, kartlegging av bevegelser, med mer, styres normalt av en utrykningsleder fra Kripos sammen med en lokal etterforskningsleder.

I tillegg knyttes en politijurist til saken for å ta de påtalemessige avgjørelsene. Kripos bistår for øyeblikket med en etterforskningsleder og tre taktiske etterforskere.

Noe av det viktigste politiet gjør i startfasen er å etablere en tidslinje, der både den savnedes og vitnenes bevegelser plottes inn fortløpende.

Politiet holder fast på at siste sikre observasjon av Janne Jemtland var da hun forlot huset der hun bodde ved 02-tiden natt til fredag 29. desember.

Kan snu raskt

Den taktiske etterforskningen deles vanligvis inn i en rekke prosjekter, der grupper av etterforskere jobber sammen med den oppgaven de er tildelt.

Et sentralt prosjekt er kartlegging den savnede. Hvem var hun, hvilken bakgrunn har hun, kan det ligge ting i historikken hennes som er interessante for politiet?

Et stort prosjekt er å kartlegge alle som befant seg utendørs, i og rundt Brumunddal, den natten Janne forsvant. Politiet oppfordrer alle som var i området om å melde seg, uavhengig av om de har opplysninger eller ikke.

Et viktig prosjekt er elektroniske spor. Gjennomgang av mobildata fra den savnedes telefon, og innhenting av trafikkdata fra mobilmastene i området. Politiet opplyser at siste registrerte bevegelse fra den savnedes telefon var ca. kl. 05:50 natten hun forsvant. Telefonen slo da inn på en basestasjon i Brumunddal sentrum.

Et eget prosjekt er også videoovervåking. Kartlegging av banker, bensinstasjoner, kiosker og andre virksomheter i området som har kameraovervåking, og innsamling og gjennomgang av dette videomaterialet.

Foreløpig virker det imidlertid som om politiet nærmest står på bar bakke i forsvinningssaken. Men det kan snu raskt.

En ting er i alle fall sikkert; noen der ute vet hva som skjedde med Janne Jemtland.