– Nå driver vi og justerer skiheisen. Breen har smeltet så mye de siste årene, at vi er nødt til å gjøre et skikkelig krafttak for at heisen skal gå ordentlig, sier Per Arne Vole, daglig leder i Galdhøpiggen sommerskisenter.

På vesle juvbreen rett under Norges høyeste fjelltopp, har familien Vole drevet alpinanlegg siden 1986. Selv på 2200 meter over havet, er hver sesong nå blitt en kamp mot klimaet.

– Værgudene har ikke vært snille med oss de siste årene, sier Vole med et tappert smil om munnen.

Fordi han er vel vitende om at hvis det fortsetter det slik, kan de stå uten arbeid i framtiden.

FORSVINNER: – Her jeg står nå, var kanten på breen i fjor. Nå er den der borte, sier NVEs Liss Marie Andreassen. Foto: Even Lusæter / NRK

Levebrødet smelter bort

Siden 2006 har breen smeltet 8 meter, og nå må altså hele heistraseen flyttes lenger inn på breen.

Det er NVE som foretar målingene, og tallene deres viser at breene i Jotunheimen i snitt smelter med 73 cm i året. For Per Arne Vole på sommerskisenteret, har det fått kostbare konsekvenser.

– Vi klarer delvis å holde det i sjakk med å produsere snø, dytte snø inn fra rundt breen og legge på duker om sommeren så det ikke smelter bort.

FRYKTER FOR ANLEGGET: Per Arne Vole. Foto: Even Lusæter / NRK

Da NVE presenterte de oppsiktsvekkende tallene i fjor høst, var Naturvernforbundet klar på at dette måtte tas på alvor av myndighetene.

– Dette burde være en heftig oppvekker for politikerne til å sette i gang tiltak, for å gjøre det de kan for å redusere klimagassutslippene, sa organisasjonsleder Silje Ask Lundberg.

Denne gangen ble heisen ved Galdhøpiggen klar i tide til åpningen i mai, men Vole frykter for at levebrødet hans virkelig er i ferd med å smelte bort.

– Fortsetter trenden er det ikke mange tiårene før det er borte, sier Vole.