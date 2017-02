Siktet for hatkriminalitet: – Burde formulert meg annerledes

Mannen i 50-årene skapte oppsikt etter han la ut et innlegg på Facebook etter dobbeltdrapet i Kristiansand i desember.

Mannen, som da var ellevtekandidaten til det høyreorienterte partiet Demokratene i Åsnes, kommenterte det tragiske dobbeltdrapet på følgende måte:

«Gjør vel ikke noe at Hassan ble tatt av dage. Han var sikkert en fremtidig terrorist. Men urettferdig kvinnen, Tone Ilebekk, ble en (sic!) tilfeldig offer!».

Saken gikk i dag som en tilståelsesdom i Sør-Østerdal Tingrett. I intervjuer har mannen tidligere fortalt at uttalelsen var lite gjennomtenkt og at han angret. I retten i dag tok det allikevel tid før han valgte å tilstå i saken. Siktede ble spurt av dommeren om han erkjente straffskyld i å ha skrevet en hatefull og diskriminerende ytring.

Det tok tid for å få mannen til å innrømme skyld i tingretten. Han er ikke lenger aktiv som politiker i Demokratene. Foto: Linda Vespestad / NRK

– Jeg erkjenner ikke straffskyld, men innrømmer at jeg skrev det, svarte han.

Erkjente til slutt

Dommeren forklarte da at en tilståelsesdom krever at siktede erkjenner straffskyld. Hvis ikke går saken tilbake til politiet og deretter til tiltale i en vanlig straffesak.

Siktede gjentok at det ikke var nazistisk, rasistisk eller en hatytring han hadde skrevet, men innrømte at han burde ha formulert seg på annen måte.

– Grunnen til at jeg skrev det, var at jeg trodde han kunne være en framtidig radikal islamist som var i ferd med å etablere seg i IS. Men det var verken hudfarge eller rasisme som var grunnen, sa eks-politikeren, som til slutt erkjente straffskyld.

Til NRK utdyper mannen hvordan han tenkte da han la ut innlegget.

– Stort sett er det flest muslimer fra Afrika, Syria, Iran og Irak som blir terrorister. I og med at han ikke var norsk var det fort gjort å tenke seg det.

– Men han var jo norsk.

– Etter hva jeg har forstått i ettertid så var han visst født i Norge, ja.

– Tidligere dømt for sjikane

Politiadvokat Henning Klauseie sier at påtalemyndigheten krever 14 dagers ubetinget fengsel for mannen. Det ligger skjerpende omstendigheter bak påstanden.

Henning Klauseie ser at folk i stadig større grad trår over grensene for hva som er lovlige ytringer på nettet. Foto: Joar Elgåen / NRK

– Vår vurderingen av rettspraksisen rundt hatefulle ytringer sier at det ligger i grenseland mellom ubetinget fengsel og betinget fengsel med bot. I dette tilfellet har siktede en tidligere dom for sjikanerende uttalelser på nettet og det er skjerpende, sier Klauseie.

Det var politiet selv som gikk til anmeldelse av mannen. Skjermdumpen av mannens kommentar var av en slik art at politiet valgte å etterforske. Klauseie ser tendenser til at stadig flere sliter med å besinne seg når de skal ytre seg på nettet.

– Det er et relativt begrenset omfang av slike saker, men vi ser en økning i at folk trår over grensene fra ytringsfrihet og over i det hatefulle og rasistiske.