Norsk mikrodrone er blitt milliardsuksess

Sikkerheten er streng i den topphemmelige utviklingsavdelingen til selskapet Flir UAS (Unmanned Aerial Systems).

Ingeniører, programmerere og til og med to gullsmeder jobber i avdelingen der nanodronen «Black Hornet 3» er blitt til. NRK får ikke filme arbeidet som foregår der. Men i et eget øvingsrom får vi ta fram kameraene under en demonstrasjon.

– Denne dronen er nærmest usynlig og gjør at soldater i frontlinjen kan bruke den som en speider når de skal inn i et hus, se rundt bygninger eller kikke over en åskam, sier Ole Aguirre.

Den svarte vepsen

Strategidirektør Ole Aguirre, i selskapet Flir UAS. Foto: Alexander Nordby / NRK

Strategidirektøren smiler når han forteller om suksessen de nå har med den norskutviklede teknologien.

Dronen, som er klassifisert som militært utstyr, er underlagt strenge regler og kan bare selges til offentlige myndigheter. Det vil i praksis si militæret, politiet og redningsetater i Nato-land, samt andre land som ikke er i krig.

I fjor omsatte selskapet for ca. 250 millioner kroner, og til nå er dronene solgt til 33 land. Den klart største kunden er US Army som nylig skrev under kontrakter med selskapet som i første fase er verdt ca. 340 millioner kroner.

Samlet har selskapet de siste to-tre månedene signert kontrakter med verdier for over 1,1 milliard kroner.

– Hvert eneste 10-manns lag i den amerikanske hæren skal ha ett Black Hornet-system. Og det er ganske mange systemer. Dette er en kontrakt som vi nylig undertegnet og som skal gå over mange år, opplyser Aguirre.

Forsvaret har allerede anskaffet droner av den forrige generasjonen som het Black Hornet 2. Men ifølge Forsvarets Forum planlegger man nå nye innkjøp av nanodroner i størrelsesorden 150–300 millioner kroner.

LITEN: Forretningsutvikler Trond Jarle Roalstad i Flir UAS viser hvor liten og nett den norske nanodronen er. Foto: Alexander Nordby / NRK

Skal tåle dårlig vær

Black Hornet, eller «den svarte vepsen», ble skapt i den norske gründerbedriften Prox Dynamics som senere ble kjøpt opp av det amerikanske gigantselskapet Flir Systems.

Tredje generasjon av nanodronen kan ved første øyekast se ut som et leketøy, men skinnet bedrar.

Det lille helikopteret veier bare 32 gram, kan fly 2 kilometer av gårde og holde seg i luften i 25 minutter av gangen. Den skal tåle alt fra kald, guffen vinter til glovarme ørkenforhold i for eksempel Afghanistan.

«Vepsen» har både et vanlig kamera og et termisk kamera, og kan dermed overføre bilder og data på dagtid og om natten. Kommunikasjonen foregår via et kryptert radiosignal. Styringsenheten for dronen kan monteres på kjøretøy eller enkelt bæres av en person på bakken i en veske.

REKOGNOSERING: Slik presenterer selskapet Flir UAS en tenkt militær bruk av nanodronen Black Hornet 3 i en av sine promoteringsvideoer. Du trenger javascript for å se video. REKOGNOSERING: Slik presenterer selskapet Flir UAS en tenkt militær bruk av nanodronen Black Hornet 3 i en av sine promoteringsvideoer.

Utvider produksjonen

– Den brukes i hovedsak til militær rekognosering, men også av politi og redningsmannskaper som trenger en liten bærbar drone til å ta med seg på lange turer, sier Ole Aguirre.

Mange av de 70 ansatte ved hovedkontoret på Hvalstad i Asker har militær bakgrunn. Selve produksjonen av dronene foregår på Eggemonen utenfor Hønefoss. Produksjonslokalene utvides nå til det doble, og selskapet ansetter mer folk for å håndtere etterspørselen.

– I dag er vi ca. 50 årsverk i produksjonen her på Eggemoen, men med denne veksten vil vi være inntil 70 årsverk ved utgangen av 2019, opplyser Lars Kristiansen i Flir.

Og lurer du på hva nanodronen ville kostet dersom den var til salgs kommersielt? Rundt 50-60.000 dollar for ett system som inneholder med drone og styringsenhet, er anslaget fra selskapet.