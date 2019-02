Flyvende, førerløse drosjer rykker nærmere

En drone eller ubemannet luftfartøy kan være et fjernstyrt helikopter eller fly, og veie fra noen få gram til flere kilo.

Det kan brukes sivilt, militært eller kommersielt.

I Norge kan hvem som helst kjøpe en drone, og det har blitt mer vanlig å bruke slike fartøy de siste årene. Dette er fordi dronen er lettere å få tak i, de har bedre kameraer og sensorer, og de har blitt mye rimeligere.

Droner brukes av alt fra eiendomsmeklere, kommuner, forskere, politi, redningstjenester og media. Størsteparten av dronene i Norge er små og blir flydd av vanlige folk på hobbybasis.

All flyging med droner må skje på en hensynsfull måte som ikke utsetter luftfartøy, personer, fugler, dyr eller eiendom for risiko for skade eller for øvrig er til sjenanse for allmennheten. Det er egne regler som angir påkrevd avstand, synlighet, tidspunkt og områder som er forbudte å bruke droner i.

Kilde: Datatilsynet.no og NRK