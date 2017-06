Norge klarer ikke utdanne nok farmasøyter

Patricio Martos Senent fra Spania jobber som apoteker på Vitusapotek på Rudshøgda i Ringsaker. Han er en av mange farmasøyter som har blitt rekruttert til norske apotek de siste årene.

– Det er veldig enkelt å jobbe her i Norge, jeg har fått kjempestøtte fra alle. Folk er så hyggelige, det eneste jeg synes er vanskelig er å forstå dialekten, sier Senent.

Siden 2001 har antall apotek i Norge mer enn doblet seg. Tall fra Apotekforeningen viser at der er 868 apotek i landet, per 1. januar. Det gjør at behovet for farmasøyter har økt.

Ifølge Apotekforeningen har rundt halvparten av dem som har blitt ansatt i norske apotek de siste årene utdanning fra utlandet.

– Ikke bærekraftig

VIL HA FLERE STUDIEPLASSER: Apotekforeningen og administrerende direktør Per T. Lund ønsker å øke antall studieplasser i farmasi. Foto: Stian Gregersen / Apotekforeningen

Administrerende direktør i Apotekforeningen Per T. Lund mener det er galt at et land som Norge skal være så avhengige av importert arbeidskraft på dette området.

– Jeg synes det er et paradoks at vi i Norge har etablert det til en standard at det er greit å importere verdifull arbeidskraft fra utlandet. Rundt 200 farmasiutdannes årlig ved norske universiteter og høgskoler, vi har foreslått å øke det med 50, sier Lund.

Også nestlederen i helse- og omsorgskomiteen, Kjersti Toppe (Sp) er bekymra over utviklinga.

– Det er veldig bekymringsfylt. Det er ikke en bærekraftig situasjon å rekruttere farmasøyter fra utlandet. Dette er noe vi må ta fatt i, sier Toppe.

Hun mener flere studieplasser og desentralisert praksis i studieløpet kan være tiltak til å øke sjansen for å få norske farmasøyter ut i distriktsapotekene.

UTDANNER FOR FÅ: – Vi utdanner omtrent halvparten av de farmasøytene vi trenger, sier Kjersti Toppe (Sp). Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Les også: – Dårlig løsning å sultefôre distriktene

Nyutdannede vil jobbe i byene

Anette Vetland som er rekrutteringsrådgiver i Apotek 1 mener det er vanskelig å få unge farmasøyter til å flytte vekk fra byen.

– Når vi snakker om de nyutdannede ser vi at de har lyst til å bli der de har studert i noen år før de trekker hjemover. De har lyst til å være i urbane strøk og da er det ikke lett å lokke dem til distriktene.

Hun sier det krever noe mer tid og arbeid å rekruttere arbeidskraft til Norge.

– De må ha en del mer opplæring både i språket, men også med tanke på norske lover og regelverk.

– Samtidig mener jeg at vi får mye igjen ved å ansette utenlandske farmasøyter. Det er svært dyktige farmasøyter som bidrar til gode kundemøter i våre apotek, sier Vetland.