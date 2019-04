Løpelystne har mange løp å velge mellom utover våren og sommeren. I løpet av sesongen arrangeres hundrevis av mosjonsløp over hele landet, viser terminlister fra Friidrettsforbundet og norsk organisasjon for kondisjonsidrett, Kondis.

– For få år siden var tallet 1700 mosjonsløp. Ser vi tilbake til begynnelsen av 2000-tallet, var det betydelig færre som løp. Nå er det vel opp mot 2100 løp, sier styremedlem i Kondis, Finn Olsen.

I mange løp settes deltakerrekord år etter år. Desidert flest deltakere er det i Holmenkollstafetten der nesten 40 000 løper gjennom Oslos gater hver vår.

– Vi har aldri hatt så mange påmeldte før, og det er fantastisk, sier Olsen.

Ny bølge

Et at stedene pågangen merkes er på Lillehammer. Onsdag gikk onsdag det 2,7 kilometer lange Kringsjåløpet av stabelen for 35 gang. 420 mosjonister stod på startstreken i det første av totalt ti løp i Sørdalskarusellen. Det er rekordmange, forteller Olsen som også er leder i arrangøren LiTrim.

IDRETTSSJEL: Finn Olsen i LiTrim og Kondis brenner for mosjonsidrett. Foto: Sindre Auståker Johansen / NRK

– Det har vært en økning over lengre tid, men de siste to årene har det eksplodert, forteller han.

I fjor fullførte over 2500 løpere karusellen. De tre siste årene har deltakertallet økt med over 400 personer.

– Sykkel var veldig populært rundt årtusenskiftet, men nå tar løping over igjen.

Les også:

_Over 400 løpere deltok onsdag i det første av ti løp i Sørdalskarusellen på Lillehammer. Her er deler av feltet fotografert rett før målgang_ Foto: Alexander Nordby / NRK

– Noe alle kan være med på

Blant de mange slitne løperne i målområdet i Lillehammer, er Elisabeth Kate Tester. Hun er bitt av løpebasillen.

SLITEN: Elisabeth Kate Tester var fornøyd med løpet, selv om konkurransefarten var tøff for både ben og hode. Foto: Sindre Auståker Johansen / NRK

– Det er gratis, du trenger bare et par joggesko. Om man så bare begynner med gange, så kan de bygge seg opp til å bli med på konkurranser som denne, sier Tester.

Hun tror sosiale medier er en av årsakene til at mange i likhet med henne melder seg på løp.

– Arrangørene når fram til folk lettere og det er sosialt når du deltar. Løping har fått et bedre rykte de siste årene, men tanke på skader, mener Tester, som selv er personlig trener.

Butikkene merker trenden

I en av landets største løpsbutikker, merkes nordmenns løpelyst. Butikksjef hos Löplabbet Oslo sentrum, Ørjan Strandberg-Jensen, mener vi nå løper mer sosialt enn før.

– Vi merker at det er lavere terskel for flere å melde seg på løp. Man løper gjerne sammen, sier butikksjefen.

Han tror mosjonistene har gått bort fra å melde seg på maraton og heller velger andre arrangementer.

– Man løper i større grad for å ha det sosialt. For eksempel på hinderløp og fjelløp der det hjelper at man er flere, sier Strandberg-Jensen.

For å komme i god løpeform, er det ikke nødvendigvis lurest å starte med å løpe. Her er ekspertenes tips: