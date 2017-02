Mann trodde han skulle møte 13-åring for sex

Det var Gudbrandsdølen Dagningen som omtalte saken først. Mannen tok kontakt med det han trodde var ei 13 år gammel jente på nett.

Han skal også ha tatt kontakt med flere andre profiler til mindreårige jenter. Det han ikke visste var at organisasjonen Barnas Trygghet lå bak flere av dem.

– Han ønsket å ha besøk av flere 13-åringer, og fortalte at han hadde hatt sex med fire mindreårige tidligere, sier Stefan Dahlgren i Barnas Trygghet.

Mannen skal videre ha sagt til det han trodde var den 13 år gamle jenta at han skulle lære henne opp til å bli trygg på seg selv og få bedre selvtillit.

Tatt på Lillehammer stasjon

Fredag stod mannen i begynnelsen av 20-årene klar til å ta imot «13-åringen» som skulle komme med 11.40-toget fra Oslo.

Foto: Skjermdump Facebook

– Når man velger å møte opp med den intensjonen om å ha sex, da går man over en større terskel enn å bare skrive. Da har man valgt å møte opp for og gjennomføre den handlingen man har beskrevet, sier Dahlgren.

Dahlgren i Barnas Trygghet forteller at de varslet politiet før de konfronterte mannen på stasjonen.

– Som alle andre mente mannen det bare var prat, og at han selvfølgelig ikke kom til å ha sex med jenta. Men at det var et møte for å bli venner, sier Dahlgren.

Mannen ble videre konfrontert med seksuell lavalder, som han tydeligvis var klar over.

To tilfeller på under to uker

På under to uker har to personer i Oppland blitt fersket takket være Barnas Trygghet.

En mann i 40-årene fra Ringebu ble pågrepet av politiet etter at organisasjonen ringte en bekymringstelefon til politiet i Lillehammer.

– Han var såpass grov, og vi mistenkte at han hadde stebarnet sitt i hus, som var i samme aldersgruppe som den han pratet med, sier Dahlgren.

Barnas Trygghet skal også ha tatt en samtale med mannens samboer, hvor de fortalte hvordan chatten foregikk.

– Hun skal være klar over hva hun har i hus, sier Dahlgren.

SAMTALEN: Slik gikk samtalen mellom mannen i 40-årene fra Ringebu og det han trodde var ei 13 år gammel jente. Foto: PRIVAT / PRIVAT

Mannen i 20-årene ble i går løslatt etter avhør, men er siktet for forholdet. Det samme er mannen i 40-årene, og politiet etterforsker sakene videre.