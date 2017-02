Seks måneders fengsel for sex med mindreårig

Overgrepet skjedde på et solstudio i Fredrikstad i september 2015. Der møtte de to unge mennene to yngre jenter. En av mennene og den ene jenta kjente hverandre via Instagram og chatte-appen KiiK, og hadde avtalt å møtes.

To vidt forskjellige forklaringer

Jenta hadde vært på en barnevernsinstitusjon, og var sammen med en venninne på rømmen. En av de unge mennene hadde lovet jenta et sted å overnatte. Da de møttes, sa mannen at betingelsen for å få overnatte var at de måtte ha sex med jentene. Det sa jenta ja til, mens venninnen nektet.

Samleiene ble gjennomført i en solseng på solstudioet. Jenta var da 14 år og fire måneder gammel.

Ifølge mennenes forklaring i retten, hadde de to jentene kommet til Fredrikstad utelukkende for å ha sex med guttene. Retten mente imidlertid jentas forklaring var langt mer troverdig, sammenhengende og i tråd med det venninnen og eierne av solstudioet forklarte.

Mennene forklarte også at de trodde jentene var over den seksuelle lavalder. Men retten mener de burde ha forsikret seg om dette.