Lillehammer gir seg ikke: Vil ha OL i 2030

Budskapet er så klart som det kan bli: vinter-OL skal tilbake til Lillehammer og Norge. Det fikk en lydhør forsamling med politikere og næringslivsfolk høre på et møte i den gamle OL-byen i dag. Den norske IOC-veteranen Gerhard Heiberg er sikker i sin sak.

– Jeg ikke bare tror, jeg er overbevist! Spørsmålet er bare når, sier han.

Heiberg mener at OL-interessen blant nordmenn er så stor at et nytt OL rett og slett er nødt til å arrangeres på norsk jord igjen.

Også næringslivstoppen Arthur Buchardt gleder seg over de stadig mer konkrete planene om et nytt OL.

– Det er snakk om edruelighet, gjenbruk, bærekraft og miljøprofil. Det er hele Norge det er snakk om, sier en engasjert Buchardt.

OPTIMIST: Arthur Buchardt støtter et nytt OL i Norge, og legger vekt på at et nytt OL må være basert på edruelighet og gjenbruk. Foto: Geir Randby / NRK

Lunkne politikere

Møtet og optimismen er der, bare dager etter at det ble klart at det trolig ikke blir noe politisk flertall på Stortinget for et nytt OL i Norge i første omgang. Frp og Venstre er lunkne til en ny OL-søknad. Arbeiderpartiet har også sagt at de er skeptiske til et nytt OL på Lillehammer.

Det er først og fremst kravet om et luksusnivå langt utenfor det vi er vant til i Norge, som har vært blant de største ankepunktene når Norge har sagt nei til å være OL-arrangør i fremtiden.

– Arrangementene har utviklet seg på en måte som er i overkant av hva som er rimelig i vår tradisjon, både i omfang og i kostnader. Det er positivt at IOC sender signaler om mer nøkterne arrangementer, men jeg synes ikke vi har sett det demonstrert i praksis til nå, sa Jonas Gahr Støre til VG i forrige uke.

NEGATIV: Jonas Gahr Støre mener ikke IOC har klart å bevise at de har blitt mer nøkterne. Foto: NRK

Tommel ned fra Høyre

Også Høyre gir tommel ned for Lillehammers OL-planer.

– Jeg er åpenbart skeptisk, sa idrettspolitisk talsperson Tage Pettersen i Høyre til NRK, og viste til at argumentet om at man ikke bare kan være med på festlighetene i OL, men at man også selv må være med å arrangere, ikke holder vann.

Men hun som trolig blir Lillehammers neste ordfører er ikke i tvil om at byen kommer til å søke om OL, sannsynligvis i 2030.

– Hvis vi skal arrangere OL igjen må det være basert på nøkternhet og gjenbruk. Vi har anleggene, og har nå tatt initiativet. Vi kan være faddere for et norsk OL med Lillehammer som base, sier Ingunn Trosholmen (Ap).