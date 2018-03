Lillehammers OL-drøm kan allerede være knust

Idrettspolitisk talsperson i Høyre, Tage Pettersen, var tilhenger av Oslo 2022. Nå er han skeptisk til OL-søknad fra Lillehammer. Foto: Shemsi Bunjaku / NRK

Bergen og Telemark har allerede lansert seg selv som mulige arrangører av et fremtidig OL i Norge. Nå kaster også Lillehammer seg på toget.

For å lykkes må de ha med både Norges befolkning og flertallet på Stortinget. Det siste kan de se langt etter inntil videre.

– Jeg er åpenbart skeptisk, sier idrettspolitisk talsperson Tage Pettersen i Høyre.

Krever at man lærte av Oslo 2022-fiaskoen

Pettersen var en av tilhengerne for at Oslo skulle søke OL i 2022. Det endte i et gedigent mageplask.

– Det nederlaget må både politikken og idretten lære av før man reiser en ny debatt, sier Pettersen.

Den gangen avslørte VG hvilke krav IOC hadde til arrangørene dersom de skulle gi leken til Oslo. Dette inkluderte blant annet å få besøke Kongen, egne veier, innganger og VIP-barer og luksusbiler med sjåfører (se mer utførlig liste i faktaboksen under):

Han sier Idretts-Norge må svare på noen grunnleggende spørsmål før man i det hele tatt tenker på å søke OL igjen:

Hvorfor skal Norge arrangere vinter-OL?

Skal Norge arrangere vinter-OL fordi Den internasjonale olympiske komité (IOC) skal reformere seg selv?

Skal det være norske skattebetaleres oppgave å hjelpe IOC å gjennomføre en slik reformasjon?

Er det slik at man føler at det Norges «tur» til å arrangere OL?

Pettersen mener argumentet om at man ikke bare kan være med på festlighetene i OL, men at man også selv må være med å arrangere, ikke holder vann.

– Det er ikke et godt nok argument. Det viktigste vi kan gjøre nå er å støtte Sveriges søknad i 2026, så skal vi initiere en diskusjon i Norge også. Men jeg tror ikke Gerhard Heiberg og VGs forside torsdag er rett element for å initiere en slik debatt, sier Pettersen.

OL-regning på 100 milliarder

Gerhard Heiberg mener IOC har lært, og støtter OL-søknad fra Lillehammer. Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

Det var der Lillehammer lanserte ideen om eget kandidatur i et OL som skal ta hele Norge i bruk.

Der kom det også frem at OL i Sotsji kostet 390 milliarder kroner, og Pyeongchang i Sør-Korea i vinter kostet 102 milliarder kroner.

Det er nettopp regningen og krav om et luksusnivå langt utenfor det vi er vant til i Norge, som har vært blant de største ankepunktene når Norge har sagt nei til å være OL-arrangør i fremtiden.

Heiberg mener IOC har lært, og at det bør gjøre det aktuelt for Lillehammer å arrangere lekene nok en gang.

– IOC har nå skjønt at for å få ned kostnadene, så må lekene skje på arrangørens premisser. Det er den avgjørende årsaken til at jeg har engasjert meg: Jeg ser at et norsk OL med utgangspunkt i Lillehammer er best for verden og for IOC. Jeg har derfor meldt til Lillehammer at jeg mer enn gjerne hjelper dem med en søknad, sier Gerhard Heiberg, en av arkitektene bak OL på Lillehammer og mangeårig medlem i IOC, til VG.

Stort flertall på Stortinget lunkne til OL

Det til tross, det politiske Norge er skeptisk til Heiberg og Lillehammers OL-ønske. Både Frp, Venstre og Arbeiderpartiet er lunkne til en ny OL-søknad.

– Arrangementene har utviklet seg på en måte som er i overkant av hva som er rimelig i vår tradisjon, både i omfang og i kostnader. Det er positivt at IOC sender signaler om mer nøkterne arrangementer, men jeg synes ikke vi har sett det demonstrert i praksis til nå, sier Støre til VG.