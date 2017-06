Kjøpte gård midt i ulveland

Fylkesmennenes innstilling til rovviltnemndene går ut på å felle inntil 28 ulver under lisensjakta til vinteren. Men det inkluderer ikke slettåsflokken i Trysil.

– Jeg tenker at de absolutt burde tatt noen av slettåsflokken også. Vi synes de er altfor nærgående og at det er for mange av dem, sier Anja Marthinsen.

Hun flytta til gygåd i Trysil i Hedmark sammen med mann og to barn i fjor. De var fullstendig klar over at de fikk en ulveflokk som nærmeste nabo. Men de ville følge drømmen om å kjøpe en gård, ha et greit lån og kunne leve ved siden av.

– Vi håper vi slipper noen problemer med det, at de holder seg unna, sier Anja Marthinse.

Lettelse avløst av skuffelse

Ulveflokken er ofte nærgående og mange av dem som bor i Slettås er redde for ungene sine og dyra sine. De mener ulvene begrenser friheten deres.

Derfor var lettelsen stor i fjor, da rovviltnemnda vedtok å felle 32 ulver, inkludert hele slettåsflokken. Men så ble vedtaket overprøvd av klima- og miljøminister Vidar Helgesen og hele jakta ble stoppet.

Senere sa også Miljødirektoratet nei til å felle flokken, fordi de mente ulvene ikke oppførte seg unormalt.

I dag er mange i Slettås nedstemte. Nå håper de bare at rovviltnemnda ikke følger innstillingen fra fylkesmennene, men vedtar å felle slettåsflokken også, slik de gjorde i fjor.

Helge Kristiansen og Håkon Westad synes absolutt at ulvene i Slettås-flokken må tas ut. Foto: NRK

– Hvorfor skal det forandres? Det har jo vært gjort en bestemmelse om at de skal tas ut og det syns jeg de bør følge opp, sier Helge Kristiansen (73).

Flere i bygda er enige med ham i det.

– Det har vært en belastning for området her i så lang tid. Bare det at skoleunger ikke kan tørre å gå til bussen uten at foreldrene må følge dem. Det skulle bare mangle. Ta ut ulv i Slettås, sier Håkon Westad (72).

Vil gjerne bruke skogen mer

Anja Marthinsen og mannen har satt opp rovdyrgjerder for å beskytte kuene sine. Det fikk de støtte til. Nå er kuene inngjerdet om kveldene og om natta, og på utmark om dagen.

Kuene beiter på utmark om dagen, men holdes bak rovdyrgjerder om kvelden og natta. Foto: Anne Næsheim / NRK

– Men det hadde vært en kjempebonus om noen ulver ble tatt ut. Da kunne vi brukt skogen og utmarka mer, og tatt med hundene på jakt. Og ungene kunne lekt ute uten at vi hadde denne klumpen i magen, sier Anja.

Mandag skal rovviltnemndene behandle saken og bestemme hvor mange ulver de synes bør tas ut til vinteren.