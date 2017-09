Flere kommuner jobber med kriseløsning etter RenoNorden-konkurs

RenoNorden opplyser at selskapet håndterer avfallet fra én av tre husstander. I Agder er 19 av 30 kommuner rammet.

– Vi har en beredskapsplan som nå iverksettes. Situasjonen har vært uavklart en periode, så vi er relativt godt forberedt, sier administrerende direktør, Hans Georg Høgevoll-Garstad til NRK.

Søppel hentes som normalt i Kristiansandsregionen tirsdag morgen, og Avfall Sør må i løpet av dagen løse situasjonen videre.

Norsk Gjenvinning Renovasjon har vunnet anbudet for neste periode og skal etter planen overta innsamlingen ved nyttår. Høgevoll-Garstad opplyser at de allerede har vært i kontakt med selskapet om å overta oppdraget tidligere.

– De er parat til å overta innhentingen allerede denne uken. Vi har også en backup-plan som går på at vi i Avfall Sør løser innhentingen selv frem til nyttår, sier han.

Kjent problem

I Halden kommune var en avtale allerede på plass før konkursen.

– Vi har fryktet at dette skulle skje. Derfor inngikk vi i sommer en avtale med Rang-Sells etter en anbudskonkurranse. De skal kunne ta over avfallshåndteringen etter en eventuell konkurs, sier kommunikasjonssjef i Halden kommune Martin Vik til Halden Arbeiderblad.

I Ålesund og omegn har miljøselskapet Årim, oppdragsgiver for RenoNorden, lagt planer for gårsdagens konkurs.

– I første omgang ønsker vi å ta over både biler, folk og rutiner som RenoNorden har hatt. Målet er at ting skal gå som normalt inntil en eventuell ny avtale med en ny underleverandør kan komme på plass, sier kommunikasjonssjef i Årim Ingeborg Ukkelberg til Sunnmørsposten.

En av RenoNordens søppelbiler i Ålesund. Foto: Sissel Brunstad / NRK

Omkring 150 norske kommuner er rammet av konkursen. I Hordaland henter RenoNorden inn avfall for BIR. BIRs eget transportselskap er klar til å overta innhentingen av avfall inntil videre, opplyser selskapet i en pressemelding.

Konkurs

Selskapet opplyste mandag at både RenoNorden AS og RenoNorden ASA vil slå seg konkurs med umiddelbar virkning. Selskapet har slitt økonomisk i lang tid, og 6. september ble det startet et arbeid der målet var å avbryte ni ulønnsomme kontrakter, men uten at man klarte å nå en tilfredsstillende løsning.

Selskapets långivere, DNB og Den Danske Bank, har nå gjort det klart at de ikke vil låne selskapet mer penger. Dermed er konkursen et faktum.

Informasjonssjef i DNB, Even Westerveld, sa mandag kveld at bankene vil samarbeide med boet for å finne gode overgangsløsninger for de berørte kommunene.