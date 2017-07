RIR bryter med RenoNorden

RenoNorden tar seg av henting av husholdningsavfrall i 140 norske kommuner, men er truet av konkurs. Går det nordiske renovasjonsselskapet konkurs, risikerer 1,3 millioner innbyggerne rundt om i landet at søpla ikke blir hentet.

Kragerø var første kommune som brøt med selskapet. Nå følger RIR etter.

– Vi tar over avdelingen i Molde fra 1. september. Det har vi gjort etter en samlet vurdering av risikoen knyttet til RenoNorden og konkurstrusselen de står overfor. Det er det beste for RIR og det beste for kundene. De vil ikke merke noen forskjell, forteller styreleder Ketil Sorthe.

RIR oppretter et eget selskap som overtar biler og mannskap fra RenoNorden.

Søppelet kan bli liggende

Dersom RenoNorden går konkurs, vil ikke selskapene de håndterer søppel for nødvendigvis få vite noe før den endelige sluttmeldingen om konkursen. Og da kan søppelet bli liggende hos husholdningene.

Daglig leder i Ålesundregionens Interkommunale Miljøselskap, Øystein Solevåg, sier de avventer hva som vil skje med RenoNorden, som henter søppel på vegne av dem i 12 kommuner.

– Vi vurderer ikke å avslutte kontrakten for å ta over selv. Vi håper og tror det ikke blir noen konkurs, men er forberedt på at det kan bli det. Vi har derfor sett på hvordan vi skal gjøre det med henting av søppel dersom det skjer. Det kan i verste fall gå et par dager uten henting, slik det noen ganger er i jula eller når det er helligdager.

ÅRIM vurderer ikke å bryte med RenoNorden, sier daglig leder Øystein Solevåg. Foto: Torild Øvrelid / NRK

– Forberedt på det verste

Han sier at han håper og tror leverandøren unngår konkurs, men mener ÅRIM er godt forberedt på at det kan skje.

– Målet vårt er å greie å levere tjenester til innbyggerne selv ved en konkurs. Vi har både jobbet med det rent praktiske, hvordan vi skal få hentet søppel, og med hvordan vi skal informere kundene om hva som skjer dersom det blir et par dagers opphold, sier Solevåg.

Han legger til at det også er mulig at et eventuelt konkursbo vil fortsette søppelhentingen så lenge de tjener penger på det, og at han håper ÅRIM og RenoNorden får mulighet til å fortsette samarbeidet frem til nåværende kontrakt går ut i august 2019.

Mer om bakgrunn for saken: