Eirik Dahl holder opp et skilt med symboler mens han peker og forklarer. Symbolene er de samme som brukes i en app som nylig ble lansert for å få flere utviklingshemmede ut på tur.

– I dag skal vi på tur, det blir konkurranse, så skal vi inn i lavvoen og spise ei fantastisk suppe.

Et tjuetalls unge turdeltagere følger spent med. Alle har ulike utviklingshemminger og nå skal de ut i skogen og jakte etter gjemte gjenstander. Vi er på Ridabu i Hamar, ett av sju steder i landet der DNT arrangerer friluftsaktiviteter for utviklingshemmede.

Inspirert av datteren

INSPIRASJON: Datteren Frida ga Eirik ideen om å utvikle turtilbud for utviklingshemmede. Foto: Frode Meskau / NRK

For to år siden sa han opp jobben i næringslivet for å jobbe fulltid med å få utviklingshemmede ut på tur. Datteren Frida (18) har Angelman syndrom og det var hun som inspirerte Eirik.

Utviklingshemmede er generelt mindre aktive enn befolkningen ellers, og det ville Eirik gjøre noe med.

– Vi som er funksjonsfriske kan gå en tur når vi vil. Utviklingshemmede er avhengige av de rundt seg. Derfor ville jeg lage et lavterskeltilbud for flest mulig rundt om i hele landet.

Han presenterte ideen for turistforeninga som sa ja til et samarbeid. I februar lanserte de en egen app for tilrettelagt friluftsliv, FTU.

Tiltaket har fått stor oppmerksomhet og Erna Solberg har takket ja til å bli med på en tur i sommer.

Bruker symboler til å kommunisere

SAMARBEID: Sven Erik Tønessen (til høyre)har vært med å utvikle den nye appen. Foto: Anne Næsheim / NRK

Appen fungerer som en oppslagstavle for planlagte aktiviteter. Den inneholder enkle tekster og symboler, et såkalt snakkeark. Mange utviklingshemmede mangler språk, og snakkearket hjelper dem å kommunisere.

– På den måten kan de gi uttrykk for sine følelser, behov og ønsker som alle oss andre. Det gir mestringsfølelse og medbestemmelse, sier Sven Erik Tønnesen.

Han har vært med å utvikle appen og har selv en sønn med Downs syndrom.

– Jeg har brukt han som min rådgiver. Han har hjulpet meg til å finne frem til hva som fungerer.

4.000 på tur

I skogen på Ridabu letes det både høyt og lavt. I et tre henger en klase bananer, på en stubbe ligger en hårbørste og like ved lyser ei rød bøtte opp den mørke skogbunnen.

– Det har vært en gøy og god dag. Jeg synes det var skikkelig bra at vi fant alle gjenstandene, sier Jostein Hylen.

DNT har i dag tilrettelagte turer i Drammen, Bærum, Halden, Hamar, Haugesund og Molde. Det er bare starten.

– Vi har som mål å få med 35 steder inn 2020. Det er et hårete mål og det liker jeg, sier Erik.