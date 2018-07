Har brukt over 5000 timer på å felle to ulver

I sommer er over 250 sauer dokumentert skadet eller drept av ulv i kommunene Tynset, Tolga og Rendalen.

I juni ble en hannulv skutt i Rendalen og mandag morgen ble ei ulvetispe felt.

Fellinglseder Jo Esten Trøan forteller at ulven ble sett da den angrep sau søndag morgen, og at de har vært på sporet av den siden.

I ett døgn har 25 mann jaktet på tispa som ble felt i et beiteområde i Sølendalen klokka 07.00 i dag tidlig.

– Det er lagt ned en stor innsats fra alle som deltok, sier Trøen.

Ulvejakta foregår over et stort område og i et terreng som er vanskelig å ta seg frem i.

– Jakta tar tid og er ressurskrevende. Til nå har vi brukt 5400 timer på å felle to ulver.

Og jakta er ikke over. SNO vet sikkert at det er enda en ulv i området.

Slitne sauebønder

FELLINGSLEDER: Jo Esten Trøen leder fellingslaget som jakter på ulvene.

Tispa som ble felt mandag har oppholdt seg i beiteområdet en stund. Trolig er det den samme tispa som var ifølge med hannulven som ble skutt i Rendalen for en måned siden.

De to ulvene har gjort store skader, og sauebøndene i området er glade for at nok en ulv er felt. Beiteleder i Sølendalen hamnelag, Finn Mortensen, sier de likevel er bekymra for resten av beitesengen.

– Det er minst en ulv til i området og mye jerv, så vi er redd for at dette ikke er over ennå.

Han beskriver sommeren som fryktelig slitsom. Det første angrepet skjedde allerede i mai og mange har mistet mye sau.

– Sjøl har jeg en jobb ved siden av og samtidig skal jeg prøve å berge det vesle fôret som er denne tørkesommeren. Det er slitsomt, sier han.

På grunn av fôrmangel er det ikke aktuelt å hente sauene hjem fra beite.

– Det finne ikke mat hjemme. Vi må gjøre det beste ut av det, og komme oss gjennom denne beitesesongen.

Ferske skader

DREPT: Over 250 sauer og lam er drept eller skadet av ulv i Nord-Østerdal denne sommeren. Foto: Geir Olav Slåen

Det siste døgnet er det funnet flere drepte og skadde sauer ved Bekkjølen i Tolga. Nå som ulvetispa er tatt sier Trøan at fellingslaget vil konsentre seg om å få tatt ulven som herjer lenger nord.

– Nå skal vi samle oss og gå på i nord og ta ut ulven der. Det er det vilje til, så det skal vi klare.

